Nirjala Ekadashi Varat 2026: कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, भद्रा के बीच कैसे करें पूजा-पाठ, जानें पूरा शुभ मुहूर्त

Nirjala Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और पुण्यदायी व्रतों में गिना जाता है. ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले इस व्रत में पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया जाता है. भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है. इस बार निर्जला एकादशी के दिन भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए भक्तों के लिए पूजा, स्नान-दान और व्रत पारण का सही समय जानना जरूरी है.

पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 24 जून 2026 को दोपहर 2 बजकर 42 मिनट पर शुरू होगी और 25 जून 2026 को शाम 4 बजकर 39 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा.

इस बार बन रहे हैं शुभ योग

निर्जला एकादशी के दिन कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है. शिव योग, साध्य योग और रवि योग की उपस्थिति इस दिन के महत्व को और बढ़ा रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन योगों में किए गए पूजा-पाठ और शुभ कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है.

जान लें भद्रा की साया के बारे में

निर्जला एकादशी के दिन भद्रा सुबह 5:48 बजे शुरू होगी और शाम 4:39 बजे तक रहेगी. ज्योतिष में भद्रा काल के दौरान कई मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है.

स्नान, दान और पूजा का शुभ समय

निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ स्नान और दान का भी विशेष महत्व माना गया है. इस दिन जल, अन्न, वस्त्र, मिट्टी का घड़ा, छाता, पंखा और मौसमी फलों का दान शुभ माना जाता है.

मुख्य शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:46 बजे से 5:17 बजे तक

प्रातः संध्या: सुबह 5:01 बजे से 5:48 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 1:21 बजे से 2:26 बजे तक

विजय मुहूर्त: शाम 4:35 बजे से 5:40 बजे तक

रवि योग: सुबह 5:48 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक



व्रत पारण कब करें?

निर्जला एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि में खोला जाता है. वर्ष 2026 में व्रत का पारण 26 जून, शुक्रवार को किया जाएगा.

पारण का शुभ समय: सुबह 5:49 बजे से सुबह 9:03 बजे तक.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना शुभ माना जाता है. इस दिन द्वादशी तिथि शाम 6:52 बजे तक रहेगी.