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निर्जला एकादशी पर बन रहे 4 दुर्लभ संयोग, लेकिन पूरे दिन रहेगी भद्रा! जानिए कब करें पूजा और किस समय करें पारण

Nirjala Ekadashi 2026: 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इस बार एकादशी पर रवि योग, शिव योग, सिद्ध योग और गुरुवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ गया है. हालांकि सुबह से रात तक भद्रा भी रहेगी, लेकिन इसका वास पाताल लोक में होने के कारण पूजा-पाठ और विष्णु आराधना पर कोई रोक नहीं होगी.

By: Ranjana Sharma | Published: June 16, 2026 12:07:24 PM IST

निर्जला एकादशी पर बन रहे दुर्लभ संयोग
निर्जला एकादशी पर बन रहे दुर्लभ संयोग


Nirjala Ekadashi 2026: सनातन धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है. मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त कर सकता है. यही वजह है कि भक्त पूरे वर्ष इस एकादशी का इंतजार करते हैं. इस बार निर्जला एकादशी कई शुभ योगों के साथ आ रही है, लेकिन साथ ही सुबह से रात तक भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, जिसने श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

कब है निर्जला एकादशी 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून को शाम 6 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 25 जून को रात 8 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून, गुरुवार को रखा जाएगा. इसी दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा, उपवास और एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा.

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क्यों खास माना जाता है निर्जला एकादशी का व्रत?

निर्जला एकादशी को ‘भीमसेनी एकादशी’ के नाम से भी जाना जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन सभी एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे. तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी थी. कहा जाता है कि इस व्रत को करने से वर्षभर की सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है. भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.

इस बार बन रहे हैं 4 शुभ संयोग

25 जून की निर्जला एकादशी कई शुभ योगों से युक्त रहेगी. धार्मिक दृष्टि से यह दिन और भी अधिक फलदायी माना जा रहा है.

  • रवि योग: रवि योग सुबह 5:25 बजे से शुरू होकर शाम 4:29 बजे तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को दोष नाशक माना गया है. इस दौरान किए गए शुभ कार्य विशेष फल प्रदान करते हैं.
  • शिव योग: शिव योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 10:54 बजे तक रहेगा. यह योग आध्यात्मिक साधना, पूजा-पाठ और भगवान की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.
  • सिद्ध योग: शिव योग समाप्त होने के बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा, जो 26 जून को सुबह 11:36 बजे तक रहेगा. सिद्ध योग में किए गए कार्यों की सफलता की संभावना अधिक मानी जाती है.
  • गुरुवार का विशेष संयोग: निर्जला एकादशी इस बार गुरुवार को पड़ रही है. गुरुवार स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित दिन माना जाता है. ऐसे में एकादशी और गुरुवार का संगम धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जा रहा है.

पूरे दिन रहेगी भद्रा, क्या पूजा पर पड़ेगा असर?

निर्जला एकादशी के दिन सुबह 7:08 बजे से रात 8:09 बजे तक भद्रा रहेगी. हालांकि इस भद्रा का वास पाताल लोक में होगा. भद्रा का नाम सुनते ही कई लोग पूजा और धार्मिक कार्यों को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दौरान पूजा-पाठ, भगवान का नाम जप, मंत्र जाप, विष्णु आराधना और व्रत संबंधी धार्मिक कार्य करने में कोई बाधा नहीं है. इसलिए श्रद्धालुओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

निर्जला एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त

यदि आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं तो निम्न शुभ समय विशेष फलदायी माना जाएगा-

  • उत्तम पूजा मुहूर्त:  सुबह 5:25 बजे से सुबह 7:10 बजे तक
  • लाभ-उन्नति मुहूर्त:  दोपहर 12:24 बजे से दोपहर 2:09 बजे तक
  • ब्रह्म मुहूर्त:  सुबह 4:05 बजे से सुबह 4:45 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक
  • राहुकाल का रखें ध्यान: निर्जला एकादशी के दिन राहुकाल दोपहर 2:09 बजे से 3:53 बजे तक रहेगा. इस दौरान नए और शुभ कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है.

कब होगा निर्जला एकादशी व्रत का पारण?

निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून, शुक्रवार को किया जाएगा. पारण का शुभ समय सुबह 5:25 बजे से सुबह 8:13 बजे तक धार्मिक मान्यता के अनुसार पारण निर्धारित समय में ही करना चाहिए. द्वादशी तिथि का समापन 26 जून को रात 10:22 बजे होगा.

निर्जला एकादशी पर क्या करें?

  • भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें.
  • विष्णु सहस्रनाम और गीता का पाठ करें.
  • तुलसी दल अर्पित करें.
  • गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें.
  • व्रत के दौरान संयम और सत्संग का पालन करें.
  • भगवान का नाम स्मरण और मंत्र जाप करें.

Tags: Nirjala Ekadashi 2026nirjala ekadashi date 2026
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