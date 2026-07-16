Home > धर्म > Jagannath Rath Yatra 2026: जब रूठ गईं माता लक्ष्मी, तब भगवान जगन्नाथ ने रसगुल्ला खिलाकर मनाया, जानिए रथ यात्रा की अनोखी परंपरा

Jagannath Rath Yatra 2026: जब रूठ गईं माता लक्ष्मी, तब भगवान जगन्नाथ ने रसगुल्ला खिलाकर मनाया, जानिए रथ यात्रा की अनोखी परंपरा

Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा सिर्फ रथ खींचने तक सीमित नहीं होती. इस भव्य उत्सव का समापन एक ऐसी रस्म के साथ होता है, जो आस्था के साथ-साथ पति-पत्नी के प्रेम और मनुहार का भी सुंदर संदेश देती है. इस परंपरा को 'नीलाद्रि बीजे' कहा जाता है

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 16, 2026 7:56:11 PM IST

क्या होता है नीलाद्रि बीजे?
क्या होता है नीलाद्रि बीजे?


Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा सिर्फ रथ खींचने तक सीमित नहीं होती. इस भव्य उत्सव का समापन एक ऐसी रस्म के साथ होता है, जो आस्था के साथ-साथ पति-पत्नी के प्रेम और मनुहार का भी सुंदर संदेश देती है. इस परंपरा को ‘नीलाद्रि बीजे’ कहा जाता है. मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ नौ दिन बाद अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं, तो माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती हैं. तब भगवान उन्हें रसगुल्ले का भोग अर्पित कर मनाते हैं. आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा की पूरी कहानी.

क्या होता है नीलाद्रि बीजे?

रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है. नौ दिन वहां विराजमान रहने के बाद जब भगवान अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं, तो इस दिन को नीलाद्रि बीजे कहा जाता है.नीलाद्रि का अर्थ है वह पवित्र पर्वत, जहां श्री जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जबकि ‘बीजे’ का मतलब होता है पुनः प्रवेश करना. इसी दिन भगवान दोबारा अपने रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं और रथ यात्रा का समापन माना जाता है.

क्यों नाराज हो जाती हैं माता लक्ष्मी?

पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकले, तो अपने साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को ले गए, लेकिन पत्नी माता लक्ष्मी को मंदिर में ही छोड़ दिया. यही बात माता लक्ष्मी को अखर गई.जब भगवान नौ दिन बाद लौटे, तो माता लक्ष्मी ने नाराज होकर मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया और भगवान को अंदर आने से रोक दिया. यह प्रसंग पति-पत्नी के स्नेह और रूठने-मनाने की परंपरा का प्रतीक माना जाता है.

रसगुल्ले से कैसे मानीं मां लक्ष्मी?

माता लक्ष्मी का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने उन्हें उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला अर्पित किया. मान्यता है कि भगवान के इस प्रेमपूर्ण उपहार से माता लक्ष्मी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने मंदिर के कपाट खोल दिए.इसी घटना की याद में आज भी नीलाद्रि बीजे के दिन भगवान जगन्नाथ को रसगुल्ले का भोग लगाया जाता है. इसलिए इस दिन को कई जगह रसगुल्ला दिवस के रूप में भी याद किया जाता है.

नीलाद्रि बीजे के दिन क्या-क्या होता है?

सुबह से ही पुरी श्रीमंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के विग्रहों को रथों से उतारकर पूरे विधि-विधान के साथ गर्भगृह में स्थापित किया जाता है.इसके बाद भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के बीच रूठने-मनाने की इस पारंपरिक कथा का सांकेतिक मंचन किया जाता है. भगवान को रसगुल्ले का भोग अर्पित किया जाता है और विशेष आरती के साथ रथ यात्रा महोत्सव का विधिवत समापन होता है.

क्या है इस परंपरा का संदेश?

नीलाद्रि बीजे केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में प्रेम, सम्मान और मनुहार की भावना का भी प्रतीक है. यह परंपरा बताती है कि रिश्तों में नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन प्रेम और अपनापन हर दूरी को खत्म कर सकता है.
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Goddess LakshmiJagannath Rath Yatra 2026Lord JagannathNiladri Bije
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026

मानसून में कहां नहीं घूमना चाहिए?

July 16, 2026

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026
Jagannath Rath Yatra 2026: जब रूठ गईं माता लक्ष्मी, तब भगवान जगन्नाथ ने रसगुल्ला खिलाकर मनाया, जानिए रथ यात्रा की अनोखी परंपरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jagannath Rath Yatra 2026: जब रूठ गईं माता लक्ष्मी, तब भगवान जगन्नाथ ने रसगुल्ला खिलाकर मनाया, जानिए रथ यात्रा की अनोखी परंपरा
Jagannath Rath Yatra 2026: जब रूठ गईं माता लक्ष्मी, तब भगवान जगन्नाथ ने रसगुल्ला खिलाकर मनाया, जानिए रथ यात्रा की अनोखी परंपरा
Jagannath Rath Yatra 2026: जब रूठ गईं माता लक्ष्मी, तब भगवान जगन्नाथ ने रसगुल्ला खिलाकर मनाया, जानिए रथ यात्रा की अनोखी परंपरा
Jagannath Rath Yatra 2026: जब रूठ गईं माता लक्ष्मी, तब भगवान जगन्नाथ ने रसगुल्ला खिलाकर मनाया, जानिए रथ यात्रा की अनोखी परंपरा