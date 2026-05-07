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सूर्यास्त के बाद भूलकर भी पड़ोसियों को न दें ये 3 चीजें, वरना घर से रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी और बढ़ सकती हैं आर्थिक परेशानियां

Vastu Tips: ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद दूध, दही और नमक का लेन-देन अशुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे घर की सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. इसी तरह शाम के समय कुछ अन्य कार्यों से बचने की सलाह भी दी जाती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 7, 2026 4:13:29 PM IST

सूर्यास्त के बाद भूलकर भी पड़ोसियों को न दें ये 3 चीजें
सूर्यास्त के बाद भूलकर भी पड़ोसियों को न दें ये 3 चीजें


Vastu Tips: भारतीय परंपराओं और ज्योतिष शास्त्र में दिन के अलग-अलग समय को विशेष महत्व दिया गया है. खासतौर पर गोधूलि बेला यानी सूर्यास्त के आसपास का समय बेहद संवेदनशील माना जाता है. यही वजह है कि पुराने समय से घर के बड़े-बुजुर्ग शाम ढलने के बाद कुछ चीजें किसी को देने से मना करते आए हैं. मान्यता है कि इस समय किया गया कुछ लेन-देन घर की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकता है.

अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शाम के समय दूध, दही या नमक मांगने आता है तो घर के लोग उसे तुरंत देने से बचते हैं. इसके पीछे केवल परंपरा नहीं, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं.

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 सूर्यास्त के बाद दूध देना क्यों माना जाता है अशुभ?

ज्योतिष शास्त्र में दूध को चंद्रमा और माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है. चंद्रमा मन, शांति और मानसिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है, जबकि मां लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं. ऐसी मान्यता है कि शाम के समय दूध किसी को देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है.कई लोग मानते हैं कि इससे आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और परिवार में मानसिक तनाव का माहौल बन सकता है. यही कारण है कि पुराने समय में लोग सूर्यास्त के बाद दूध का लेन-देन करने से बचते थे.

 दही का दान शाम को क्यों नहीं करना चाहिए?

दही का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है. ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुख, वैवाहिक जीवन और ऐश्वर्य का कारक ग्रह कहा गया है. धार्मिक मान्यता है कि शाम के समय दही घर से बाहर देने से घर की सुख-समृद्धि प्रभावित हो सकती है.ऐसा भी कहा जाता है कि इससे परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने लगता है और रिश्तों में दूरी आने लगती है. इसलिए कई लोग सूर्यास्त के बाद दही देने से परहेज करते हैं.

नमक का लेन-देन सबसे ज्यादा अशुभ क्यों?

नमक को लेकर सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार नमक का संबंध राहु और शनि ग्रह से माना जाता है. शाम के बाद नमक देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का डर बताया गया है.कुछ मान्यताओं के मुताबिक इससे आर्थिक तंगी, कर्ज और मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. 
 

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Doodh Dahi NamakJyotish ShastraSunset RulesVastu Tips
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