Neem Karoli Kainchi Dhaam: कैंची धाम जानें का कर रहे हैं प्लान, तो इन धर्मशाला पर आप ठहर सकते हैं

Neem Karoli Baba: कैंची धाम में लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु आते हैं . यहां पर नीम करौली बाबा का आश्रम भी है जहां पर बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं. तो अगर आप भी यहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम इस आर्टिकल में आपको कैंची धाम की सबसे सस्ती धर्मशाला के बारे में बताने जा रहे हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: November 17, 2025 10:11:08 AM IST

Neem Karoli Kainchi Dhaam: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम मंदिर नीम करौली बाबा को समर्पित है. हिंदू धर्म में इस जगह की बहुत मान्यता है यही वजह है कि दूर-दूर से लोग यहां दर्शन करने आते हैं. इस मंदिर की स्थापना सन् 1960 में आध्यात्मिक नेता नीम करोली बाबा के द्वारा हुई थी. यही वजह है कि इसे नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाता है. 

ये आश्रम पहाडों और चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है. कैंची धाम में वास्तुकला है जो सिंपल है पर काफी सुंदर है. जो नीम करोली बाबा की शिक्षाओं और उनके सीख को दर्शाती है. इस आश्रम में भगवान हनुमान के मंदिर के साथ-साथ भगवान शिव, माता दुर्गा का मंदिर भी है. 

काकड़ीघाट आश्रम में ठहर सकते हैं

अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई जगह नहीं मिल रही है जहां पर आप कैंची धाम में ठहर सके तो आपके लिए भवाली-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित काकड़ीघाट ऑश्रम सही रहेगा. मान्यता है कि ये आश्रम नीम करौली बाबा ने बनावाया था. आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके ही यहां पर जाएं. यहां का खर्चा करीब 500 रूपए तक आएगा. 

मां नैना देवी धर्मशाला पर रुक सकते हैं

अगर आप कैंची धाम में कोई रुकने की जगह ढूंढ रहे हैं तो यहां से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मां नैना देवी धर्मशाला आपके लिए सही जगह हो सकती है. रात बिताने के लिए ये जगह सही रहेगी. इस धर्मशाले में चेकइन और चेकआउट टाइम भी होता है. यहां पर आप 500 रूपए देकर एक रात के लिए रुक सकते हैं. 

लाल परमा शिवलाल दुर्गा शाह धर्मशाला है सबसे सस्ता 

कैंची धाम मंदिर में दर्शन करने आएं हैं और ठहरने की जगह ढूढ़ने में समस्या आ रही है. तो आप नैनीताल के पास भूमियाधार में बाबा नीम करौली द्वारा हनुमान मंदिर के पास मौजूद लाला परमा शिवलाल दुर्गा शाह धर्मशाला पर ठहर सकते हैं. यहां पर आपको बहुत ही कम दामों में आरामदायक रूम मिल जाएगा. जिसका खर्च करीब 200-400 के बीच आएगा.

निर्मल होम स्टे में भी ठहर सकते हैं 

अगर आप कैंची धाम घूमने गए हैं और रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो कैंची धाम से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद निर्मल होम स्टे आपके लिए एक सही जगह हो सकती है. यहां पर आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और रहने के साथ-साथ शाकाहारी भोजन की व्यवस्था भी यहां पर है. एक रात गुजारने के लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे.

