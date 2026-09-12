कैंची धाम नहीं… बाबा नीब करौली ने इस गांव में की थी वर्षों तक तपस्या! यहीं सिद्धि पाकर हनुमानजी की मूर्ति की थी स्थापना

Neem Karoli Baba Tapasya Sthan: बाबा नीब करौली महाराज का नाम आते ही सबसे पहले उत्तराखंड का कैंची धाम याद आता है. देश-विदेश से लोग यहां बाबा के दर्शन और आशीर्वाद की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक यात्रा की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के एक छोटे से गांव से जुड़ी है? कहा जाता है कि, इसी गांव की धरती पर बाबा ने वर्षों तक साधना की और यहीं उन्हें आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हुई. इतना ही नहीं, मान्यता है कि तपस्या के दौरान उन्होंने अपने हाथों से हनुमानजी का विग्रह बनाया था, जो आज भी यहां मौजूद है.

इन दिनों बाबा नीब करौरी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ की काफी चर्चा हो रही है. फिल्म को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ने के साथ बाबा के जीवन और उनकी साधना से जुड़े स्थलों को जानने की उत्सुकता भी बढ़ी है. इसी सिलसिले में नीब करौरी धाम के मुख्य पुजारी श्री-श्री त्यागी जी महाराज ने बाबा की आध्यात्मिक यात्रा और इस स्थान के इतिहास से जुड़ी कई बातें बताईं.

फर्रुखाबाद के नीब करौरी गांव में की थी वर्षों तक तपस्या

मुख्य पुजारी के अनुसार, बाबा नीब करौरी महाराज ने फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम नीब करौरी में लंबे समय तक साधना की. बताया जाता है कि बाबा उस समय लक्ष्मण दास महाराज के नाम से जाने जाते थे और करीब 1912 से 1935 के बीच उन्होंने यहां तपस्या की.

स्थानीय मान्यता के अनुसार, बाबा ने इसी स्थान पर साधना करते हुए आध्यात्मिक सिद्धि हासिल की. आज भी यहां वह गुफा और हवन कुंड मौजूद होने की बात कही जाती है, जहां बाबा साधना किया करते थे. इसके अलावा वह पीपल का पेड़ भी बताया जाता है, जिसके नीचे बैठकर बाबा तपस्या करते थे.

अपने हाथों से बनाया था हनुमानजी का विग्रह

इस स्थान की सबसे खास बात बाबा और भगवान हनुमान से जुड़ी उनकी गहरी भक्ति मानी जाती है. पुजारी के मुताबिक, बाबा ने अपने हाथों से गोबर के मिश्रण से हनुमानजी का विग्रह बनाया था. मान्यता है कि साधना के दौरान बाबा को हनुमानजी के साक्षात दर्शन हुए थे.

यही वजह है कि यहां स्थापित हनुमानजी की मूर्ति को भक्त बेहद विशेष मानते हैं. पुजारी का कहना है कि देश के दूसरे मंदिरों में जहां आमतौर पर पत्थर की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, वहीं यहां का विग्रह बाबा के हाथों से बनाया हुआ माना जाता है. शनिवार और मंगलवार को इस विग्रह का विशेष शृंगार किया जाता है और चोला चढ़ाया जाता है.

108 हनुमान मंदिरों की स्थापना से भी जुड़ा नाम

बाबा नीब करौरी महाराज को हनुमानजी का अनन्य भक्त माना जाता है. मुख्य पुजारी के अनुसार, बाबा ने अपने जीवनकाल में देश के अलग-अलग हिस्सों में 108 हनुमान मंदिरों की स्थापना करवाई. इनमें लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित हनुमान सेतु मंदिर का नाम भी लिया जाता है.

बाबा से जुड़े प्रमुख आश्रमों में नैनीताल का कैंची धाम और मथुरा का वृंदावन आश्रम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं. वृंदावन आश्रम की स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी. बाद में 11 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन स्थित आश्रम में महासमाधि ली.

आखिर क्यों खास है फर्रुखाबाद का यह स्थान?

बाबा नीब करौरी महाराज को आज दुनिया भर में उनके आश्रमों और हनुमान भक्ति के लिए जाना जाता है. लेकिन पुजारी के अनुसार, उनके आध्यात्मिक जीवन की महत्वपूर्ण शुरुआत नीब करौरी गांव से हुई थी. करीब दो दशक तक यहां साधना करने के बाद बाबा ने इस स्थान को छोड़ा और आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े.

यही वजह है कि भक्तों के लिए यह स्थान सिर्फ एक मंदिर या आश्रम नहीं, बल्कि बाबा की तपस्या और साधना की धरती माना जाता है. यहां मौजूद गुफा, हवन कुंड, पीपल और हनुमानजी के विग्रह से जुड़ी मान्यताएं इस जगह को और खास बनाती हैं.

‘हनुमान अंश’ फिल्म से फिर चर्चा में आया बाबा का जीवन

फर्रुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने भी ‘हनुमान अंश’ फिल्म की सराहना की है. उनका कहना है कि बाबा नीब करौरी महाराज के बारे में देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोग जानते हैं. उनके मुताबिक, कैंची धाम के साथ-साथ फर्रुखाबाद के उस स्थान के बारे में भी लोगों को जानना चाहिए, जहां बाबा ने अपना काफी समय बिताया और साधना की.