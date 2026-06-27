हर मौसम में एक ही कंबल क्यों ओढ़ते थे नीम करोली बाबा, क्या है यह साधारण ऊनी चादर या आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य?

kainchi dham: भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कई ऐसे संत हुए हैं, जिनके जीवन से जुड़ी छोटी-छोटी बातें भी समय के साथ आस्था और रहस्य का विषय बन गईं. ऐसे ही संतों में एक नाम है नीम करोली बाबा का, जिन्हें उनके भक्त प्रेम से महाराज जी कहकर पुकारते हैं. उनकी ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया भर में फैली. एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स से लेकर प्रसिद्ध अमेरिकी आध्यात्मिक गुरु राम दास तक उनके प्रभाव से अछूते नहीं रहे. नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी सबसे चर्चित बातों में से एक थी उनका हमेशा कंबल ओढ़े रहना. चाहे भीषण सर्दी हो या तपती गर्मी, बाबा अक्सर एक साधारण ऊनी कंबल में ही दिखाई देते थे. यही कारण है कि उनके भक्तों के बीच यह कंबल सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेश और रहस्य का प्रतीक बन गया.

कंबल से जुड़ी आस्था और रहस्यमयी मान्यताएं

बाबा के करीबी भक्तों में शामिल दादा मुखर्जी का कहना था कि वह कंबल मानो बाबा के व्यक्तित्व का ही हिस्सा था. जहां भी बाबा जाते, कंबल उनके साथ रहता. भक्तों के बीच यह धारणा भी प्रचलित थी कि कभी-कभी उस कंबल से नवजात शिशु जैसी सुगंध आती थी. कुछ लोगों का दावा था कि कंबल कभी बेहद हल्का और कभी असामान्य रूप से भारी महसूस होता था, मानो उसमें कोई विशेष ऊर्जा समाई हो.दादा मुखर्जी के अनुसार, बाबा के पास दो प्रकार के कंबल थे. एक वह जो लोगों को दिखाई देता था और दूसरा वह जो दिखाई नहीं देता था. उनके अनुसार, यह अदृश्य कंबल बाबा की विशाल आध्यात्मिक शक्तियों और सिद्धियों का प्रतीक था, जिसे वे दुनिया की नजरों से छिपाकर रखते थे.

वैराग्य का जीवंत संदेश

भक्तों का मानना है कि बाबा का कंबल त्याग और वैराग्य की शिक्षा का प्रतीक था. कहा जाता है कि एक बार जब किसी भक्त ने उनके पुराने कंबल को ठीक करने की कोशिश की, तो बाबा ने उसे रोकते हुए कहा कि उसे जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, क्योंकि किसी भी वस्तु से अत्यधिक लगाव उचित नहीं है. यह घटना उस आध्यात्मिक विचार को दर्शाती है, जिसमें शरीर और भौतिक वस्तुओं को अस्थायी माना जाता है, जबकि आत्मा को शाश्वत सत्य बताया गया है. बाबा अपने बाहरी रूप और सुविधाओं की परवाह कम करते थे ताकि लोगों का ध्यान भीतर की चेतना और आत्मिक विकास की ओर केंद्रित हो.

भक्तों की रक्षा का प्रतीक माना जाता था कंबल

नीम करोली बाबा के अनुयायियों के बीच यह भी विश्वास रहा कि वह अपने भक्तों के दुख, कष्ट और कर्मों का भार स्वयं पर ले लेते थे. दादा मुखर्जी के अनुसार, बाबा का कंबल उन पीड़ाओं को अपने भीतर समेट लेने का प्रतीक था. कई श्रद्धालुओं का कहना था कि बाबा कभी-कभी बीमार लोगों पर अपना कंबल रख देते थे, जिससे उन्हें मानसिक शांति और राहत का अनुभव होता था. कुछ भक्तों ने यह भी दावा किया कि ठंडी रातों में बाबा के कंबल के आसपास एक अलग तरह की गर्माहट महसूस होती थी.

रंग में भी खोजे जाते हैं आध्यात्मिक अर्थ

बाबा का कंबल अक्सर हल्के या नीले रंग का दिखाई देता था. आध्यात्मिक मान्यताओं में नीले रंग को शांति, पवित्रता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है. भक्तों का विश्वास है कि यह रंग बाबा की शांत और करुणामयी प्रकृति को भी दर्शाता था. उनका जीवन इस विचार का उदाहरण माना जाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सत्ता है. यही कारण था कि गर्मी और सर्दी जैसी शारीरिक परिस्थितियां भी उनके साधना मार्ग में बाधा नहीं बनती थीं.

क्या कंबल के पीछे छिपी थीं चमत्कारी सिद्धियां?

नीम करोली बाबा के बारे में कई चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं. हालांकि उन्होंने कभी स्वयं अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन भक्तों का मानना है कि उनका कंबल उन आध्यात्मिक शक्तियों को छिपाने का माध्यम था. कुछ अनुयायियों का विश्वास है कि बाबा ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोग चमत्कारों की बजाय आध्यात्मिकता पर ध्यान दें. अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रिचर्ड एलपर्ट, जो बाद में राम दास के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में बाबा से जुड़े कई अनुभवों का उल्लेख किया है. इसमें कंबल से जुड़ी चर्चित घटनाओं का भी जिक्र मिलता है.

आज भी जीवित है कंबल की परंपरा

1973 में नीम करोली बाबा के महाप्रयाण के दशकों बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है. उत्तराखंड स्थित कैंची धाम आश्रम में आज भी श्रद्धालु फूल-मालाओं के साथ कंबल अर्पित करते हैं. यह परंपरा बाबा के प्रति श्रद्धा और उनके जीवन संदेश का प्रतीक मानी जाती है. हालांकि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जो यह स्पष्ट करे कि बाबा हर मौसम में कंबल क्यों ओढ़ते थे, लेकिन उनके भक्तों के लिए यह केवल एक वस्त्र नहीं था. यह प्रेम, सुरक्षा, त्याग, वैराग्य और आत्मिक जागरण का संदेश देने वाला प्रतीक बन चुका है. नीम करोली बाबा के अनुयायी मानते हैं कि उनका कंबल लोगों को यह याद दिलाता है कि जीवन की वास्तविक यात्रा बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर होती है. उनके अनुसार, जिस सत्य की तलाश इंसान दुनिया में करता है, वह उसके अपने अंदर ही मौजूद है.