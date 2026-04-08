Neechbhang Rajyoga 2026: 11 अप्रैल 2026 को बनेगा नीचभंग राजयोग, इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

Neechbhang Rajyoga 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के गोचर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे कई तरह के शुभ और प्रभावशाली योग बनते हैं. ऐसा ही एक खास योग है नीचभंग राजयोग, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता के अवसर लेकर आता है. अप्रैल 2026 में बनने वाला यह योग कुछ राशियों के लिए खास फलदायी साबित हो सकता है.

क्या है नीचभंग राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में अपनी कमजोरी को खत्म कर देता है, तो नीचभंग राजयोग बनता है. यह योग ग्रह की नकारात्मकता को समाप्त कर उसे शुभ फल देने योग्य बना देता है. इसलिए इसे बहुत प्रभावशाली और लाभकारी योग माना जाता है.

कब बन रहा है यह खास योग?