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Neechbhang Rajyoga 2026: 11 अप्रैल 2026 को बनेगा नीचभंग राजयोग, इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

Neechbhang Rajyoga 2026: 11 अप्रैल 2026 को बुध के मीन राशि में गोचर से नीचभंग राजयोग बनेगा. यह योग वृषभ, मिथुन और मीन राशि के लिए खासतौर पर लाभकारी रहेगा. इससे करियर में उन्नति, धन लाभ और जीवन में सकारात्मक बदलाव के योग बनेंगे.

By: Ranjana Sharma | Published: April 8, 2026 5:21:26 PM IST

Neechbhang Rajyoga 2026: 11 अप्रैल 2026 को बनेगा नीचभंग राजयोग, इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव


Neechbhang Rajyoga 2026:  वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के गोचर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे कई तरह के शुभ और प्रभावशाली योग बनते हैं. ऐसा ही एक खास योग है नीचभंग राजयोग, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता के अवसर लेकर आता है. अप्रैल 2026 में बनने वाला यह योग कुछ राशियों के लिए खास फलदायी साबित हो सकता है.

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क्या है नीचभंग राजयोग?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में अपनी कमजोरी को खत्म कर देता है, तो नीचभंग राजयोग बनता है. यह योग ग्रह की नकारात्मकता को समाप्त कर उसे शुभ फल देने योग्य बना देता है. इसलिए इसे बहुत प्रभावशाली और लाभकारी योग माना जाता है.

कब बन रहा है यह खास योग?

द्रिक पंचांग के अनुसार 11 अप्रैल 2026 को बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे. सामान्य रूप से मीन राशि में बुध कमजोर माने जाते हैं, लेकिन इस बार मीन राशि के स्वामी गुरु कुंडली के केंद्र भाव में मजबूत स्थिति में रहेंगे. इसी वजह से बुध की नीचता भंग होगी और नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा.

कैसा रहेगा इस योग का प्रभाव?

नीचभंग राजयोग का असर केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. यह योग करियर में उन्नति, धन लाभ, रिश्तों में सुधार और मानसिक शांति भी देता है. साथ ही यह रुके हुए कामों को गति देता है और जीवन में नए अवसर लेकर आता है.

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वृषभ राशि पर प्रभाव

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग बेहद शुभ साबित हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में भी अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं.

मिथुन राशि पर प्रभाव

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर में उन्नति का रहेगा. आपकी मेहनत का फल मिलेगा और पुराने विवादों का समाधान हो सकता है. घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. नई नौकरी या बड़ी डील मिलने की भी संभावना है.

मीन राशि पर प्रभाव

मीन राशि वालों के लिए यह योग किसी वरदान से कम नहीं होगा. बिजनेस और साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा.

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Tags: mercury transit piscesneechbhang rajyoga 2026
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