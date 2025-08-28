Home > धर्म > नीचभंग राजयोग 2025: शुक्र देव बरसाएंगे इन राशियों पर ऐसी कृपा कि बनेंगे अमीर और सुख-समृद्धि पायेंगे

Neech Bhang Rajyog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का विशेष महत्व रखता है। ग्रह-नक्षत्र समय-समय पर अपनी स्थिति बदलते हैं, जिससे जीवन में शुभ-अशुभ दोनों तरह के परिणाम सामने आ सकते हैं। अक्टूबर माह में शुक्र देव के गोचर से यह नीच भंग राजयोग बन रहा है,

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 28, 2025 10:42:29 IST

Neech Bhang Rajyog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का विशेष महत्व रखता है। ग्रह-नक्षत्र समय-समय पर अपनी स्थिति बदलते हैं, जिससे जीवन में शुभ-अशुभ दोनों तरह के परिणाम सामने आ सकते हैं। अक्टूबर माह में शुक्र देव के गोचर से यह नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो विशेष रूप से तीन राशियों के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इस समय भाग्य, धन, व्यवसाय और करियर में सुधार की संभावना है। नीच भंग राजयोग जातकों के जीवन में अचानक आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा लाएगा।

शुक्र का नीच राशि में गोचर

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन में सुख-सुविधा, धन और तरक्की प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है। अक्टूबर महिनें में वैभव और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे। इस गोचर का असर विशेष रूप से उन जातकों पर पड़ेगा जिनकी राशि और कुंडली पर शुक्र का विशेष प्रभाव है। नीच राशि में शुक्र का गोचर कुछ अस्थायी बाधाएं ला सकता है, लेकिन सही उपाय के माध्यम से इसका सकारात्मक लाभ भी लिया जा सकता है। यह समय धन-संपत्ति, व्यवसायिक अवसर और पारिवारिक सुख में सुधार लाने वाला रहेगा। शुक्र के नीच राशि में गोचर से नीचभंग राजयोग बनेगा, जो कई राशियों के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। विशेष रूप से तीन राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। इस समय उन्हें अचानक धनलाभ, रुके हुए पैसे की प्राप्ति और करियर या व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। नीचभंग राजयोग जातकों के भाग्य को मजबूत करता है और उनके जीवन में आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का काम करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय किए गए शुभ कार्य और सकारात्मक निर्णय विशेष फलदायक होंगे। आइए, जानते हैं किन राशियों के लिए यह परिवर्तन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का नीचभंग राजयोग सुख-सुविधाओं और समृद्धि में वृद्धि करने वाला साबित होगा। इस दौरान आपको धन प्राप्ति के नए अवसर मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी, जमीन-जायदाद और रियल एस्टेट से जुड़े व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। नए प्रोजेक्ट शुरू करने और नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए यह समय उत्तम रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी और पार्टनर के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। नौकरीपेशा जातकों के लिए अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं और सामाजिक कार्यों में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह समय मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में प्रगति का संकेत देता है।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह नीचभंग राजयोग करियर और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में लाभकारी रहेगा। यह राजयोग आपकी कर्म राशि पर बन रहा है, इसलिए नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। कला, लेखन, संगीत और क्रिएटिव क्षेत्रों में काम करने वालों की प्रतिभा इस समय उभरकर सामने आएगी। व्यापारियों के लिए लाभ के नए अवसर खुलेंगे, जबकि जॉब करने वालों को अतिरिक्त लाभ और सराहना मिलेगी। वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ सुखद और मधुर पल बिताने के अवसर मिलेंगे।

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि (Capricorn) के जातकों के लिए यह समय किस्मत का साथ लेकर आएगा। शुक्र देव आपकी कुंडली में भाग्य और विदेश भाव पर प्रभाव डालेंगे, जिससे समाज में आपकी पहचान और सम्मान बढ़ेगा। इस अवधि में विदेश यात्रा या किसी धार्मिक/मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ सुखद पल बिताने का योग है, और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भरपूर साथ और सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सफलता के अवसर बनेंगे। साथ ही आपकी रचनात्मकता का विकास होगा और आपके काम की सराहना की जाएगी। कुल मिलाकर यह समय मकर राशि के जातकों के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर जीवन में प्रगति का संकेत देता है।

