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Nazar Battu: घर के मेन गेट पर क्यों लगाया जाता है नजर बट्टू? क्या इसका हो सकता है उलटा असर

नई गाड़ी खरीदने के बाद उस पर काला तिलक या नींबू और मिर्च पाउडर लगाने का रिवाज भी काफी आम है. ऐसा गाड़ी को एक्सीडेंट और अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाने, बाहरी लोगों की जलन या नेगेटिव सोच को दूर करने और सफर के दौरान पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए किया जाता है. कई लोग गाड़ी के पीछे जूता या काला धागा भी बांधते हैं, जिसे बुरी नज़र से बचाने का उपाय माना जाता है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 17, 2026 11:11:58 PM IST

घर-गाड़ी पर नजर बट्टू क्यों लगाया जाता है?
घर-गाड़ी पर नजर बट्टू क्यों लगाया जाता है?


Nazar Battu: आपने अक्सर नए बने घर के मेन गेट पर एक डरावना या मुस्कुराता हुआ राक्षस का चेहरा लटका हुआ देखा होगा, या नई कार या बाइक के पीछे एक छोटा काला मास्क लटका हुआ देखा होगा. इसे आम बोलचाल में नज़र बट्टू के नाम से जाना जाता है. लोग अक्सर इसे सिर्फ़ एक अंधविश्वास या पुरानी परंपरा मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन परंपरा, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र इसके गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को समझाते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं कि नज़र बट्टू क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और क्या यह सच में बुरी नज़र और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने में असरदार है.

नज़र बट्टू क्या है?

नज़र बट्टू एक सुरक्षा कवच या निशान है जिसका इस्तेमाल बुरी नज़र और नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए किया जाता है. घरों के लिए, यह आमतौर पर मिट्टी, प्लास्टिक या मेटल से बने राक्षस के मास्क का रूप लेता है. गाड़ियों के लिए, यह एक छोटे काले कपड़े के मास्क या नींबू और मिर्च के रूप में होता है.

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नेगेटिव एनर्जी 

काला रंग एनर्जी सोखने वाला माना जाता है. इसलिए, काला निशान, काला धागा या काली चीज़ नेगेटिव एनर्जी को सोखने और उसे खत्म करने का काम करती है.

ध्यान भटकाने के लिए

नज़र बट्टू का मकसद यह भी है कि किसी की नज़र सीधे मेन चीज़ (घर या कार) पर न पड़े, बल्कि पहले नज़र बट्टू पर पड़े. यह मेन चीज़ को बुरी नज़र से बचाता है.

एनर्जी बैलेंस बनाए रखने के लिए

वास्तु शास्त्र मानता है कि हर चीज़ के चारों ओर एक एनर्जी फील्ड होता है. नज़र बट्टू उस एनर्जी बैलेंस को बिगड़ने से रोकने में मदद करता है.

घर पर नज़र बट्टू रखने का महत्व

घर पर नज़र बट्टू रखने की परंपरा खास तौर पर नए घर के उद्घाटन या गृह प्रवेश के समय मनाई जाती है. मेन दरवाज़े पर काला निशान या नींबू और मिर्च लटकाने से नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आती. इसे घर में शांति, खुशी और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने में मददगार माना जाता है. वास्तु के अनुसार, घर का एंट्रेंस एनर्जी का मेन सोर्स होता है, इसलिए वहाँ नज़र बट्टू रखना ज़्यादा असरदार माना जाता है.

कार पर नज़र बट्टू क्यों रखा जाता है?

नई गाड़ी खरीदने के बाद उस पर काला तिलक या नींबू और मिर्च पाउडर लगाने का रिवाज भी काफी आम है. ऐसा गाड़ी को एक्सीडेंट और अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाने, बाहरी लोगों की जलन या नेगेटिव सोच को दूर करने और सफर के दौरान पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए किया जाता है. कई लोग गाड़ी के पीछे जूता या काला धागा भी बांधते हैं, जिसे बुरी नज़र से बचाने का उपाय माना जाता है.

क्या नज़र बट्टू सच में काम करता है?

ज्योतिष का मानना ​​है कि एनर्जी और ग्रह जीवन पर असर डालते हैं. ऐसे में नज़र बट्टू नेगेटिव एनर्जी को कम करने का एक तरीका हो सकता है. साइंस नज़र बट्टू या नज़र बट्टू के होने को साबित नहीं करता है. इसे ज़्यादातर साइकोलॉजिकल असर माना जाता है. जब कोई व्यक्ति नज़र बट्टू लगाता है, तो उसे मानसिक संतुष्टि और सुरक्षा का एहसास होता है. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे पॉजिटिव नतीजे मिल सकते हैं. इसी मान्यता के चलते इसका इस्तेमाल किया जाता है.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी ज्योतिष मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Vastu
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