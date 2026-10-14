Navratri Day 4: जब चारों ओर था अंधकार, तब मां कूष्मांडा की मुस्कान से बना ब्रह्मांड! जानें ये पौराणिक कथा

आज 14 अक्टूबर को नवरात्रि का चौथा दिन है, जिसमें मां दुर्गा के अवतार मां कूष्मांडा की पूजा होती है. मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचना और उसे ऊर्जा देने वाली देवी माना जाता है. मान्यता है कि उनकी हल्की-सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी. उनकी यह कथा बताती है कि सृष्टि की रचना के लिए हमेशा संघर्ष या शक्ति की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रेम और सकारात्मकता से भी नई शुरुआत हो सकती है. आइए जानते हैं कैसे उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई.

क्या है कूष्मांडा का शाब्दिक अर्थ?

कूष्मांडा शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, ‘कू’ जिसका मतलब है छोटा, ‘ऊष्मा’ जिसका मतलब है गर्मी; और ‘अंडा’ जिसका मतलब है अंडा. वह मां हैं जिन्होंने सृष्टि के छोटे से कॉस्मिक अंडे को जन्म दिया. मां कूष्मांडा सारी एनर्जी, रोशनी, गर्मी और जीवन का सोर्स हैं. उन्हें मुस्कुराती हुई मां के नाम से भी जाना जाता है.

कैसे हुई ब्रह्मांड की शुरुआत?

बताया जाता है कि जब ब्रह्मांड एक खाली अंधेरी जगह थी. इस खालीपन से एक अद्भुत रोशनी निकली और धीरे-धीरे एक खूबसूरत महिला रूप में बदल गई – मां कूष्मांडा. जैसे ही वह मुस्कुराईं, उस हल्की रोशनी ने जीवन को जन्म देना शुरू कर दिया और गैलेक्सी, ग्रह, पौधे, जानवर, कीड़े और इंसान. यह मां आदि पराशक्ति थीं, जो आदि शक्ति थीं, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवन को फिर से शुरू करने के लिए मां कूष्मांडा का रूप लिया था.

सूर्य मंडल में भी निवास करती हैं मां कूष्मांडा

मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना के बाद मां कूष्मांडा ने अपनी ऊर्जा सूर्य मंडल में स्थापित की. इसी शक्ति से सूर्य को प्रकाश और गर्मी मिलती है. माना जाता है कि देवी सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं, इसलिए उन्हें ‘सूर्य मंडल अंतरवर्धिनी’ भी कहा जाता है. मां कूष्मांडा को शुद्धि और तपस्या का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि उनकी ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के माध्यम से जीवन को शक्ति प्रदान करती है और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है.

मुस्कान से तीन शक्तियों का किया निर्माण

बताया जाता है कि ब्रह्मांड बनाने के बाद, मां कूष्मांडा ने सिर्फ़ अपनी मुस्कान से दूसरे शक्तिशाली देवताओं को बनाया. उन्होंने पहली तीन महाशक्तियों को बनाया-

महाकाली- मां कुष्मांडा की बाईं आँख से एक भयंकर स्त्री का रूप निकला, जिसका रंग गहरा काला था.

महालक्ष्मी- मां कुष्मांडा की तीसरी आंख से एक भयंकर स्त्री का रूप प्रकट हुआ जिसका रंग पिघले हुए लावा जैसा था.

महासरस्वती- मां कुष्मांडा की दाहिनी आंख से दूधिया रंग वाली एक सौम्य, मुस्कुराती हुई महिला का रूप निकला.