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Navratri Day 3: नवरात्रि का तीसरा दिन खास, मां चंद्रघंटा को कैसे करें प्रसन्न? शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि तक पूरी जानकारी

Navratri Day 3 Maa Chandraghanta Puja: नवरात्रि की तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा को समर्पित है. माना जाता है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन के संकटों से मुक्ति मिलती है.

By: Preeti Rajput | Published: March 21, 2026 7:43:29 AM IST

Navratri Day 3: नवरात्रि का तीसरा दिन खास, मां चंद्रघंटा को कैसे करें प्रसन्न? शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि तक पूरी जानकारी


Navratri Day 3 Maa Chandraghanta Puja: चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, यह त्योहार कुल 9 दिनों तक चलता है. इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है. माना जाता है कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन के संकटों से मुक्ति मिलती है. साथ ही सारे पाप की नष्ट हो जाते हैं. पंचांग के अनुसार, 19 मार्च 2026 से शुरू हुई चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है. 

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नवरात्रि की तीसरा दिन

नवरात्रि की तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा को समर्पित है. वह अपने आधे चांद के आकार की घंटी (चंद्र + घंटा) के लिए जानी जाती हैं. वह धैर्य और बुरी शक्तियों से सुरक्षा की निशानी हैं. यह उन लोगों के जरुरी है, जो स्ट्रेस, भय और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहे हैं. मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से अंदर की ताकत बढ़ती है. साथ ही तमाम रुकावटें भी दूर होती हैं. 

कौन है मां चंद्रघंटा?

मां चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप हैं, जो बाघ पर सवार रहती हैं. उनके दस हाथ में दिव्य हथियार मौजूद हैं. माना जाता है कि उनकी घंटी बुरी ताकतों और नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर भगाती है. वह सोलर प्लेक्सस जुड़ी हैं जो, कॉन्फिडेंस, फैसले लेना और पर्सनल पावर को कंट्रोल करता है. माना जाता है कि तीसरे दिन उनकी पूजा करने से डर और चिंता दूर होती है, हिम्मत और हिम्मत बढ़ती है और नेगेटिव असर से बचाव होता है.

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पूजा का शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:23 – सुबह 06:10
  • प्रातः सुबह 05:47 –  सुबह 06:58
  • अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:39 – दोपहर 01:28
  • अमृत काल- सुबह 08:28 – सुबह 09:57

मां चंद्रघंटा की पूजा विधि

  • ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें
  • ग्रे, सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें.
  • पूजा घर को गंगाजल से शुद्ध करें.
  • माता रानी को चंदन, वस्त्र, फूल, पंचामृत और मिठाई अर्पित करें.
  • घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें 

(ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः॥)

नवरात्रि के तीसरे दिन क्या करना चाहिए?

  • दिन की शुरुआत घंटी का आवाज से करें. यह नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करता है और आस-पास पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करता है
  •  बैलेंस और शांति के लिए ग्रे रंग पहनें. यह रंग तीसरे दिन पहनना शुभ माना जाता है.
  • दूध या उससे बनी चीजों का भोग लगाएं. दूध पवित्रता और पोषण का प्रतीक है.
  • 5 मिनट शांत बैठें और अपनी सांस पर फोकस करते हुए मंत्र का जाप करें.

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इन गलतियों से बचें:

  • कुछ करने के बजाय ज़्यादा सोचना
  • प्रार्थना या पूजा-पाठ छोड़ना
  • गहरे या फीके रंग पहनना
  • तामसिक खाना खाना
  • बहस या नेगेटिव बातचीत में शामिल होना
  • शांत और पॉजिटिव माहौल बनाए रखना जरूरी है.

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