Navratri 2026 Day 3: आज लाल रंग पहनकर करें मां चंद्रघंटा की पूजा, जानें मंत्र, भोग और पूजा विधि

Navratri 2026 Day 3: शरद नवरात्रि का तीसरा दिन आज, मंगलवार, 13 अक्टूबर, 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन भक्त देवी दुर्गा के तीसरे रूप, माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं. वो साहस, शक्ति, सुरक्षा और डर से मुक्ति से जुड़ी हैं. इस दिन को लोकप्रिय लाल नवरात्रि रंग, दूध से बने भोग और माँ चंद्रघंटा के मंत्र के जाप से भी पहचाना जाता है. यहाँ नवरात्रि के तीसरे दिन 2026 के बारे में जानने लायक सब कुछ है, जिसमें माँ चंद्रघंटा का रूप, तारीख, तिथि, रंग, मंत्र, भोग, पूजा सामग्री और घर पर आसान पूजा विधि शामिल है.

नवरात्रि दिन 3 2026: खास बातें

तारीख मंगलवार, 13 अक्टूबर, 2026

नवरात्रि दिन: दिन 3

देवी: माँ चंद्रघंटा

तिथि: शुक्ल पक्ष तृतीया

रंग: लाल

भोग: दूध, खीर या दूध से बनी मिठाई

मुख्य मंत्र: ओम देवी चंद्रघंटायै नमः

संबंधित गुण: हिम्मत, ताकत और सुरक्षा

माँ चंद्रघंटा कौन हैं?

माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप हैं जिनकी नवरात्रि में पूजा की जाती है. उनका नाम घंटी या घंटा जैसे आकार के आधे चांद से आया है, जो उनके माथे पर सजा होता है. उन्हें पारंपरिक रूप से दस हाथों के साथ दिखाया जाता है, जो अलग-अलग हथियार और दूसरी पवित्र चीज़ें लिए होती हैं, और शेर पर सवार होती हैं. उनके रूप में एक शांत और दयालु रूप के साथ एक योद्धा की ताकत का मेल है. माँ चंद्रघंटा की पूजा देवी के एक सुरक्षा करने वाले रूप के रूप में की जाती है. भक्त हिम्मत, अंदरूनी ताकत, शांति और डर और मुश्किलों को दूर करने की क्षमता के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं.

2026 के नवरात्रि के तीसरे दिन का रंग क्या है?

2026 के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन का रंग लाल है. लाल रंग पारंपरिक रूप से ताकत, एनर्जी, हिम्मत और जोश से जुड़ा है. जो भक्त हर दिन के हिसाब से रंग की परंपरा को मानते हैं, वे माँ चंद्रघंटा पूजा के दौरान लाल कपड़े पहन सकते हैं या पूजा की जगह पर लाल फूल और सजावट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए माँ चंद्रघंटा मंत्रमाँ चंद्रघंटा को समर्पित मुख्य मंत्र है:

ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः॥

भक्त सुबह या शाम की पूजा के दौरान मंत्र का जाप कर सकते हैं. जो लोग रेगुलर मंत्र का अभ्यास करते हैं, वो माला का इस्तेमाल करके इसे 108 बार जाप कर सकते हैं.

माँ चंद्रघंटा ध्यान मंत्रपिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता.प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥

इस पारंपरिक श्लोक में माँ चंद्रघंटा को शक्तिशाली देवी के रूप में याद किया गया है जो अपने वाहन पर सवार हैं और हथियार लेकर अपने भक्तों को कृपा का आशीर्वाद देती हैं. माँ चंद्रघंटा को क्या भोग लगाया जाता है? नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को आमतौर पर दूध, खीर और दूध से बनी मिठाइयाँ भोग के रूप में चढ़ाई जाती हैं.

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घर पर बनने वाले आसान भोग में ये शामिल हो सकते हैं:

दूध

चावल की खीर

दूध से बनी मिठाइयाँ

फल

मिश्री

परिवार की परंपरा के अनुसार दूसरा सात्विक प्रसाद

पूजा के बाद, भोग को परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में दिया जा सकता है.

तीसरे दिन के लिए माँ चंद्रघंटा पूजा विधि

भक्त घर पर आसान पूजा रूटीन फॉलो कर सकते हैं:

उठें, नहाएँ और पूजा की जगह को साफ करें.

देवी के सामने दीया और धूप जलाएँ.

नवरात्रि की शुरुआत में स्थापित कलश की पूजा करें.

पूजा की जगह पर माँ चंद्रघंटा की तस्वीर या मूर्ति रखें.

रोली या कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाएँ. दिन की पारंपरिक पूजा के हिस्से के तौर पर लाल फूल चढ़ाए जा सकते हैं.

भोग के तौर पर दूध, खीर या कोई दूसरा सही प्रसाद चढ़ाएं.

श्रद्धा से “ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः” का जाप करें.

दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या परिवार की कोई दूसरी पूजा करें.

माँ दुर्गा की आरती करें और प्रसाद बांटें.

पूजा को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है.

भक्ति, साफ़-सफ़ाई और अपने परिवार की परंपरा को मानना ​​ही पूजा का मुख्य हिस्सा है.

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