Navratri 2026 Maa Brahmacharini Mantra: आज नवरात्रि का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की आरती, मंत्र और भोग की पूरी जानकारी

Navratri 2026 2nd Day Mantra: शारदीय नवरात्रि 2026 का दूसरा दिन सोमवार, 12 अक्टूबर को है, जो देवी दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के बाद, भक्त माँ ब्रह्मचारिणी से धैर्य, ज्ञान, आत्म-अनुशासन और आध्यात्मिक विकास के लिए आशीर्वाद मांगते हैं. यह दिन भक्ति और दृढ़ता से जुड़ा है, जो लोगों को याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प और विश्वास उन्हें चुनौतियों से उबरने में मदद कर सकते हैं.

भक्त फूलों, प्रार्थनाओं, पारंपरिक प्रसाद और मंत्र जाप के साथ देवी की पूजा करते हैं. नवरात्रि के दूसरे दिन आमतौर पर सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पारंपरिक रूप से चीनी या मिश्री का भोग लगाया जाता है. माँ ब्रह्मचारिणी पूजा विधि, मंत्र, भोग, रंग, कथा और धार्मिक महत्व के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहाँ है.

नवरात्रि का दूसरा दिन 2026: तारीख और देवी

तारीख: सोमवार, 12 अक्टूबर, 2026

नवरात्रि का दिन: दूसरा दिन

पूजी जाने वाली देवी: माँ ब्रह्मचारिणी

नवरात्रि का रंग: सफ़ेद

पारंपरिक भोग: चीनी या मिश्री

मुख्य महत्व: तपस्या, धैर्य, भक्ति और आत्म-अनुशासन

नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा समर्पण और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती है. तिथि और पूजा का सही समय स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

माँ ब्रह्मचारिणी कौन हैं? उनका महत्व जानें

माँ ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का तपस्वी रूप हैं, जो तपस्या या गहरी तपस्या की शक्ति को दिखाती हैं. हिंदू परंपरा के अनुसार, देवी पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए कड़ी तपस्या की थी. नवरात्रि के दौरान माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के ज़रिए उनके पक्के इरादे को याद किया जाता है. ब्रह्मचारिणी नाम एक अनुशासित आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से जुड़ा है. देवी को आम तौर पर सफ़ेद कपड़े पहने और एक हाथ में जपमाला या माला और दूसरे हाथ में कमंडल या पानी का बर्तन लिए दिखाया जाता है. ये निशान ध्यान, सादगी, संयम और भक्ति को दिखाते हैं.

नवरात्रि के दूसरे दिन के लिए माँ ब्रह्मचारिणी पूजा विधि

भक्त अपने परिवार के रीति-रिवाजों और नवरात्रि के पारंपरिक रीति-रिवाजों को मानकर घर पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं. पूजा बहुत बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है; इसमें ईमानदारी और भक्ति ही सबसे ज़रूरी है.

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12 अक्टूबर को करने के लिए यहाँ एक आसान पूजा विधि दी गई है:

नहाकर पूजा की जगह तैयार करें: पूजा की जगह को साफ़ करें और देवी की तस्वीर या मूर्ति रखें.

कलश की पूजा करें: अगर पहले दिन घटस्थापना की गई थी, तो अपने परिवार के रीति-रिवाज के अनुसार रोज़ाना पूजा जारी रखें.

दीया जलाएँ: घर की सुरक्षा के आम नियमों का पालन करते हुए दीया और धूप जलाएँ.

फूल और अक्षत चढ़ाएँ: ताज़े फूल, चावल, चंदन का लेप और पूजा की दूसरी पारंपरिक चीज़ें चढ़ाएँ.

भोग लगाएँ: देवी के सामने चीनी, मिश्री या कोई और सात्विक प्रसाद रखें.

मंत्र का जाप करें: माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र ध्यान और भक्ति के साथ पढ़ें.

आरती करें: पूजा आरती के साथ खत्म करें और बुद्धि, शांति और शक्ति के लिए प्रार्थना करें.

प्रसाद बाँटें: पूजा पूरी होने के बाद परिवार के सदस्यों के साथ प्रसाद बाँटें.

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