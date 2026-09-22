Home > धर्म > Navratri 2026: 8 या 9… कितने दिन के होंगे शारदीय नवरात्रि, अष्टमी-नवमी की पूजा एक ही दिन! जानें पूरी तिथियां

Navratri 2026: 8 या 9… कितने दिन के होंगे शारदीय नवरात्रि, अष्टमी-नवमी की पूजा एक ही दिन! जानें पूरी तिथियां

Navratri 2026 Dates: शारदीय नवरात्रि का इंतजार कर रहे भक्तों के लिए साल 2026 का नवरात्रि पर्व कई मायनों में खास रहने वाला है. मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा के इस पावन पर्व को लेकर इस बार तारीखों और तिथियों को लेकर लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2026 में शारदीय नवरात्रि 8 दिन की होगी या 9 दिन की? जानिए सही तारीख-

By: Lalit Kumar | Published: September 22, 2026 2:47:52 PM IST

Shardiya Navratri 2026 date
Shardiya Navratri 2026 date


Navratri 2026 Dates: शारदीय नवरात्रि का इंतजार कर रहे भक्तों के लिए साल 2026 का नवरात्रि पर्व कई मायनों में खास रहने वाला है. मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा के इस पावन पर्व को लेकर इस बार तारीखों और तिथियों को लेकर लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2026 में शारदीय नवरात्रि 8 दिन की होगी या 9 दिन की? वहीं, अष्टमी और नवमी की पूजा को लेकर भी इस बार पंचांग में एक खास संयोग देखने को मिलेगा. ऐसे में घटस्थापना से लेकर अष्टमी, नवमी और दशहरा तक की सही तारीख जानना बेहद जरूरी है, ताकि पूजा-पाठ और व्रत में किसी तरह की गलती न हो. अगर आप भी नवरात्रि की तैयारियों में जुटे हैं, तो यहां जानें शारदीय नवरात्रि 2026 की पूरी तिथियां, अष्टमी-नवमी की तारीख और इस बार नवरात्रि कितने दिनों की होगी.

11 अक्टूबर से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि

दिल्ली समेत कई स्थानों के पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर 2026, रविवार को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी. इसी दिन मां शैलपुत्री की पूजा और घटस्थापना की जाएगी. दिल्ली में घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 बजे से 10:12 बजे तक बताया गया है. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा.

You Might Be Interested In

पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर की रात 9:19 बजे शुरू होकर 11 अक्टूबर की रात 9:30 बजे तक रहेगी. इसलिए उदया तिथि के आधार पर 11 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन माना जाएगा.

8 या 9 दिन? दूर करें कन्फ्यूजन

2026 में शारदीय नवरात्रि नौ दिनों की ही मानी जाएगी. 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होगी. हालांकि, तिथियों की गणना में एक जगह सप्तमी तिथि का क्रम दिखाई देता है, जिससे कुछ कैलेंडरों में दिन गिनने को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है. लेकिन, प्रमुख पंचांग गणना में 19 अक्टूबर को नवरात्रि का नौवां दिन और अष्टमी-नवमी से जुड़े पूजन का दिन बताया गया है.

19 अक्टूबर को अष्टमी-नवमी की पूजा

इस बार सबसे खास बात 19 अक्टूबर से जुड़ी है. पंचांग के अनुसार इस दिन दुर्गा अष्टमी, मां महागौरी की पूजा और महानवमी से जुड़े अनुष्ठान किए जाएंगे. कुछ पंचांगों में इसी दिन अष्टमी और नवमी पूजा का संयोग दर्ज है. इसके अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को विजयादशमी (दशहरा) मनाया जाएगा.

Navratri 2026 की पूरी तिथि

  • 11 अक्टूबर: प्रतिपदा, मां शैलपुत्री पूजा और घटस्थापना
  • 12 अक्टूबर: द्वितीया, मां ब्रह्मचारिणी पूजा
  • 13 अक्टूबर: तृतीया, मां चंद्रघंटा पूजा
  • 14 अक्टूबर: चतुर्थी, मां कूष्मांडा पूजा
  • 15 अक्टूबर: पंचमी, मां स्कंदमाता पूजा
  • 16 अक्टूबर: षष्ठी, मां कात्यायनी पूजा
  • 17 अक्टूबर: सप्तमी, मां कालरात्रि पूजा
  • 18 अक्टूबर: सप्तमी तिथि के क्रम में विशेष पूजा
  • 19 अक्टूबर: अष्टमी, मां महागौरी पूजा और महानवमी के अनुष्ठान
  • 20 अक्टूबर: नवमी/दशमी के अनुसार नवरात्रि पारण और विजयादशमी का पर्व

मां दुर्गा के नौ रूपों की होती है पूजा

शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है. मान्यता है कि इन नौ दिनों में शक्ति की उपासना करने से भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त होती है. नवरात्रि के बाद दसवें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक माना जाता है.

Tags: Dharmnavratri 2026religion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026

कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में...

September 22, 2026

रंजीता कौर की 5 शानदार फिल्में

September 22, 2026

24 और 25 सितंबर को थिएटर्स में ये फिल्में होंगी...

September 22, 2026

मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली...

September 21, 2026

ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 21, 2026
Navratri 2026: 8 या 9… कितने दिन के होंगे शारदीय नवरात्रि, अष्टमी-नवमी की पूजा एक ही दिन! जानें पूरी तिथियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Navratri 2026: 8 या 9… कितने दिन के होंगे शारदीय नवरात्रि, अष्टमी-नवमी की पूजा एक ही दिन! जानें पूरी तिथियां
Navratri 2026: 8 या 9… कितने दिन के होंगे शारदीय नवरात्रि, अष्टमी-नवमी की पूजा एक ही दिन! जानें पूरी तिथियां
Navratri 2026: 8 या 9… कितने दिन के होंगे शारदीय नवरात्रि, अष्टमी-नवमी की पूजा एक ही दिन! जानें पूरी तिथियां
Navratri 2026: 8 या 9… कितने दिन के होंगे शारदीय नवरात्रि, अष्टमी-नवमी की पूजा एक ही दिन! जानें पूरी तिथियां
Navratri 2026: 8 या 9… कितने दिन के होंगे शारदीय नवरात्रि, अष्टमी-नवमी की पूजा एक ही दिन! जानें पूरी तिथियां