धर्म > Navpancham Rajyog 2025: कर्मफल दाता शनि करने जा रहे बड़ा बदलाव, इस दिन होगा नवपंचम राजयोग का निर्माण, इन राशियों को मिलेगा धन लाभ…

Navpancham Rajyog 2025: 26 अगस्त 2025 को एक खास योग का बनने जा रहा है। यह योग तब बनेगा जब शनि शनि मीन राशि में और शुक्र कर्क राशि में रहेंगे।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 18, 2025 11:59:01 IST

Navpancham Rajyog 2025: इस समय शनि मीन राशि में विराजमान होने जा रहा है। वह जून 2027 तक इसी राशी में रहने वाला हैं। इस दौरान वह बाकि के ग्रहों के साथ भी संयोग बनाते रहेंगे। जो आपके लिए शुभ और अशुभ साबित होगा। अगस्त के अंत में शनि और शुक्र का विशेष संयोग होने जा रहा है। जिसके कारण नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा। इस योग से कई राशियों के रूके हुए काम बन जाएंगे। करियर में प्रगति के संकेत है। साथ ही  पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति का अवसर मिलने की संभावना है। 

वैदिक पंचांग के मुताबिक, यह योग 26 अगस्त को 6:23 मिनट पर शुरू होगा। जब शनि मीन राशि और शुक्र कर्क राशि में रहेंगे तभी इस योग का निर्माण होगा। इस दिन लक्ष्मी नारायण योग भी बनने जा रहा है। जिससे इसका प्रभाव और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। 

इन राशियों को मिलेगा फायदा 

मेष राशि – इस राशि के जातकों के लिए शनि-शुक्र का नवपंचम राजयोग काफी अच्छा साबित होने वाला है। बता दें कि इस समय साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। लेकिन जैसे ही शनि वक्री होंगे, इसका नकारात्मक असर कम हो जाएगा। इस दौरान आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। साथ ही आपकों आपकी अच्छानुसार फल भी मिलेगा। जमीन से जुड़ने मामले में भी आपकी जीत संभव है। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 

सिंह राशि- इस राशि के जातकों के लिए राजयोग सौभाग्य लेकर आने वाला है। इस दौरान आपकी कुंडली में आठवें भाव में शनि वक्रि होंगे। साथ ही आठवें भाव में। जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही घम लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। नौकरी और व्यापार में भी सफलता हासिल होगी। वहीं आर्थिक स्थिति मजबूत होने के भी संकेत है। विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। इस दौरान आपको शुभ समाचार भी मिल सकता है। भाई-बहन के  रिश्ते भी मजबूत होंगे। बस आपको विवाद या अनावश्यक बहस से बचकर रहना है।  

मीन राशि- इस राशि में शनि लग्न और शुक्र पंचम भाव में रहने जा रहे हैं। इस दौरान इस राशि के जातकों के लिए भी यह राजयोग सफल होने वाला है। इससे आपके सारे रूके हुए काम बन जाएंगे। करियर और व्यापार में आपकों आपकी मेहनत का फल मिलेगा। साथ ही अच्छे परिणाम मिलने की भी संभावना है। यह योग विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा साबित होने वाला है। आपका पूरा मन पढ़ाई में लगेगा। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।
  

