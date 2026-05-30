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नौतपा में आंधी-बारिश होना शुभ या अशुभ? मानसून से इसका क्या है संबंध, यह धरती के लिए जरूरी क्यों

Rain in Nautapa Meaning: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच इस समय नौतपा चल रहा है. मान्यता है कि इस दौरान तेज धूप और गर्मी पड़ना जरूरी है. इस दौरान अगर अचानक आंधी और बारिश हो जाए, तो आम लोगों के मन में सवाल उठता है- क्या यह शुभ है या अशुभ? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 30, 2026 4:34:01 PM IST

जानिए, नौतपा में आंधी-बारिश होना शुभ या अशुभ. (Canva)
जानिए, नौतपा में आंधी-बारिश होना शुभ या अशुभ. (Canva)


Rain in Nautapa Meaning: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच इस समय नौतपा चल रहा है. बता दें कि, नौतपा वह 9 दिनों का समय होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है. इस दौरान गर्मी अपने चरम पर होती है. मान्यता है कि इस दौरान तेज धूप और गर्मी पड़ना जरूरी है. साल 2026 में 25 मई से शुरू हुआ नौतपा 2 जून तक चलने वाला है. इस दौरान अगर अचानक आंधी और बारिश हो जाए, तो आम लोगों के मन में सवाल उठता है- क्या यह शुभ है या अशुभ? क्योंकि, इस समय मौसम का मिजाज बदल चुका है. कई राज्यों में नौतपा के बीच अचानक बारिश, तेज आंधी और बूंदाबांदी देखने को मिली. परंपराओं, मौसम विज्ञान और कृषि के नजरिए से देखें तो इसका जवाब दिलचस्प भी है और अहम भी. ऐसे में सवाल है कि आखिर, नौतपा में आंधी-बारिश होना शुभ है या अशुभ? धरती के लिए नौतपा जरूरी क्यों? आइए जानते हैं इस बारे में-

धरती के लिए नौतपा जरूरी क्यों?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नौतपा के 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. मान्यता है कि इस दौरान सूर्य की तेज गर्मी धरती को तपाती है, जिससे आने वाले मानसून का संतुलन बनता है. मान्यता है कि नौतपा जितना ज्यादा तपता है, उतना ही अच्छा मानसून माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार नौतपा की तेज गर्मी से वातावरण में मौजूद कई हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणु खत्म होते हैं. इससे फसलों को फायदा मिलता है और बारिश का चक्र भी संतुलित रहता है. किसानों का मानना है कि अच्छी गर्मी पड़ने से खेत मानसून के लिए तैयार हो जाते हैं. वहीं आम, लीची और दूसरी गर्मी की फसलों को भी इसका लाभ मिलता है.

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नौतपा का मानसून से क्या संबंध है?

कई पारंपरिक मान्यताएं नौतपा को मानसून के मौसम से जोड़ती हैं. माना जाता है कि इन नौ दिनों में पड़ने वाली तेज गर्मी बाद में अच्छी बारिश के लिए जरूरी स्थितियां बनाने में मदद करती है. किसान लंबे समय से मानसून के पैटर्न का अंदाजा लगाने के लिए नौतपा को अहम मानते आए हैं. ऐसा माना जाता है कि तेज गर्मी की वजह से कम दबाव वाले क्षेत्र बनते हैं. यह भारत में नमी से भरी मानसूनी हवाओं को खींचने के लिए जरूरी है.

नौतपा में बारिश हो जाए तो क्या होगा?

नौतपा के दौरान बार-बार आंधी-बारिश को ठीक नहीं माना जाता है. जानकारों की मानें तो अगर नौतपा के दौरान लगातार बारिश या आंधी-तूफान हो जाए तो इसका असर बारिश के पूरे सीजन पर पड़ सकता है. अगर अगली फसल के लिए सही से बारिश ना हुई तो यह किसान समेत सभी आमजन के लिए नुकसान की खबर हो सकती है. ऐसा करने से मंहगाई बढ़ेगी, जो पहले से ही काफी है. कुछ लोग इसे प्राकृतिक असंतुलन और मौसम में बदलाव का संकेत भी मानते हैं. तेज गर्मी नहीं पड़ने से खेती और फसलों पर असर पड़ने की आशंका रहती है.

नौतपा में आंधी-बारिश शुभ या अशुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नौतपा में बारिश होना अशुभ संकेत माना जाता है. कहा जाता है कि, यदि इन दिनों में बारिश हो जाए, तो आगे चलकर मानसून कमजोर हो सकता है या खेती प्रभावित हो सकती है. 

मौसम विज्ञान क्या कहता है?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, नौतपा में आंधी-बारिश होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. इस समय धरती अत्यधिक गर्म होती है, जिससे लो-प्रेशर (निम्न दबाव) बनता है. यही निम्न दबाव आगे चलकर मानसून की हवाओं को आकर्षित करता है. कभी-कभी इस गर्मी के बीच स्थानीय अस्थिरता के कारण आंधी और प्री-मानसून बारिश होती है. यानी यह पूरी तरह अशुभ नहीं, बल्कि मौसम चक्र का हिस्सा है।

Tags: Dharmnautapa 2026science
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