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Nautapa 2026: नौतपा में ऐसे करें ठाकुर जी की सेवा, भगवान को चढ़ाएं ये 3 चीजें, बरसेगी विष्णु-लक्ष्मी की कृपा

Nautapa 2026: नौतपा और ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी के दौरान भगवान श्रीकृष्ण, ठाकुर जी और भगवान विष्णु की विशेष सेवा करने की परंपरा है. प्रतिदिन शीतल जल से स्नान, गुलाब या मोगरे के इत्र का प्रयोग, पंचामृत अभिषेक, सूती वस्त्र धारण कराना तथा आम, तरबूज और खरबूजे का भोग लगाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 30, 2026 5:27:17 PM IST

गर्मी में भगवान को भी चाहिए शीतलता
गर्मी में भगवान को भी चाहिए शीतलता


Nautapa 2026: ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी और नौतपा की तपिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है. इस वर्ष नौतपा की शुरुआत 25 मई से हुई है और यह 2 जून तक रहेगा. तेज धूप, लू और बढ़ते तापमान के बीच लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं. लेकिन सनातन परंपरा में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि भगवान की भी ऋतु के अनुसार विशेष सेवा करने की परंपरा रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह और नौतपा के दौरान ठाकुर जी, भगवान श्रीकृष्ण और भगवान विष्णु को शीतलता प्रदान करने वाले उपाय करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. 

नौतपा में ठाकुर जी को कराएं शीतल जल से स्नान

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नौतपा और ज्येष्ठ माह के दौरान प्रतिदिन भगवान को शीतल जल से स्नान कराना अत्यंत शुभ माना जाता है. स्नान के जल में गुलाब या मोगरे का इत्र मिलाने की परंपरा भी विशेष फलदायी मानी गई है. गुलाब और मोगरा दोनों ही शीतल प्रकृति के पुष्प माने जाते हैं. इनके प्रयोग से भगवान को शीतलता प्राप्त होती है और पूजा स्थल का वातावरण भी सुगंधित एवं सकारात्मक बना रहता है.धार्मिक मान्यता है कि भगवान को ऋतु के अनुरूप सेवा देने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है.

पंचामृत अभिषेक से आती है सुख-शांति

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जिन लोगों की इच्छा परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखने की है, उन्हें नौतपा के दौरान प्रतिदिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए. दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से तैयार पंचामृत से भगवान का स्नान कराने को अत्यंत शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचामृत अभिषेक से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में मंगलमय वातावरण बना रहता है.

भगवान को पहनाएं हल्के और सूती वस्त्र

भीषण गर्मी के मौसम में भगवान को भारी और मोटे वस्त्र पहनाने की बजाय हल्के, मुलायम और सूती वस्त्र अर्पित करने चाहिए. मान्यता है कि सूती वस्त्र शीतलता प्रदान करते हैं और भगवान की सेवा में ऋतु के अनुरूप बदलाव करना भक्त के प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. इसी कारण ज्येष्ठ माह में मंदिरों और घरों के पूजा स्थलों पर भगवान को विशेष ग्रीष्मकालीन श्रृंगार कराया जाता है.

आम, तरबूज और खरबूजे का भोग है विशेष फलदायी

नौतपा और ज्येष्ठ माह में भगवान श्रीकृष्ण, गोपाल जी और ठाकुर जी को मौसमी फलों का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है. विशेष रूप से आम का रस, तरबूज और खरबूजा भगवान को अर्पित करने की परंपरा है. ये सभी फल शीतल प्रकृति के माने जाते हैं और गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे फलों का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं. सनातन संस्कृति में ऋतु के अनुसार भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है.

पुरुषोत्तम मास में बढ़ जाता है इन उपायों का महत्व

इस वर्ष ज्येष्ठ माह में पुरुषोत्तम मास का विशेष संयोग बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और लगभग तीन वर्ष में एक बार आता है. इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना, दान-पुण्य, जप और पाठ का विशेष महत्व बताया गया है. माना जाता है कि इस दौरान किए गए धार्मिक कार्यों का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है.

विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम का करें पाठ

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करने की सलाह दी जाती है. धार्मिक मान्यता है कि इन स्तोत्रों का नियमित पाठ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है. इसके साथ ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने और घर में खुशहाली आने की भी मान्यता है.

ऋतु के अनुसार भगवान की सेवा का है विशेष महत्व

सनातन धर्म में भगवान की सेवा केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं मानी गई है. ऋतु के अनुसार भगवान को वस्त्र, भोग और सेवा अर्पित करना भी भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. ज्येष्ठ माह और नौतपा के दौरान भगवान को शीतल जल से स्नान कराना, सुगंधित इत्र अर्पित करना, मौसमी फलों का भोग लगाना और सहस्त्रनाम का पाठ करना श्रद्धालुओं के लिए विशेष पुण्यदायी माना गया है.

Tags: lord krishna cooling sevanautapa 2026
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