Home > धर्म > Nautapa Vastu tips: नौतपा में घर की इस दिशा में रखें ये चीजें, मां लक्ष्मी भर देंगी तिजोरी! सालभर बरसेगी कुबेर की कृपा

Nautapa Vastu tips: नौतपा में घर की इस दिशा में रखें ये चीजें, मां लक्ष्मी भर देंगी तिजोरी! सालभर बरसेगी कुबेर की कृपा

Nautapa Vastu tips: नौतपा 2026 की शुरुआत 25 मई से हो रही है और यह 2 जून तक रहेगा. वास्तु शास्त्र के अनुसार इन 9 दिनों में बढ़ी हुई गर्मी घर की सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में उत्तर दिशा में पानी से भरा मटका रखना, मुख्य द्वार पर पानी छिड़कना, पक्षियों को पानी देना, हल्के रंगों का इस्तेमाल और इनडोर पौधे लगाना शुभ माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 21, 2026 12:18:11 PM IST

नौतपा की तपती गर्मी में करें वास्तु उपाय
नौतपा की तपती गर्मी में करें वास्तु उपाय


Nautapa Vastu tips: नौतपा यानी साल के वे 9 दिन जब सूरज अपनी सबसे प्रचंड स्थिति में माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तभी नौतपा की शुरुआत होती है. साल 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा. मान्यता है कि इन दिनों गर्मी अपने चरम पर होती है और इसका असर सिर्फ मौसम पर ही नहीं बल्कि घर के वातावरण और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक नौतपा के दौरान अग्नि तत्व काफी सक्रिय हो जाता है, जिससे घर में तनाव, नकारात्मक ऊर्जा और धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में अगर इन 9 दिनों के दौरान कुछ आसान वास्तु उपाय कर लिए जाएं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन-समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं. आइए जानते हैं नौतपा के दौरान किए जाने वाले ऐसे ही खास उपायों के बारे में.

उत्तर दिशा में रखें पानी से भरा मटका

गर्मियों में मिट्टी के मटके का पानी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे आर्थिक समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है.नौतपा के दिनों में घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में पानी से भरा मिट्टी का मटका रखना शुभ माना गया है. उत्तर दिशा को कुबेर देव की दिशा कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिशा में भरा हुआ मटका रखने से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक तंगी कम होने लगती है. ध्यान रखें कि मटका कभी खाली न रहे. वास्तु के अनुसार खाली मटका आर्थिक नुकसान और रुकावट का प्रतीक माना जाता है.

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सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कें पानी

नौतपा के दौरान हर सुबह घर के मुख्य द्वार की सफाई करने के बाद तांबे के लोटे से थोड़ा पानी छिड़कना शुभ माना जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार इससे घर की ओर आने वाली नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ता है. कहा जाता है कि साफ और जल से शुद्ध मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी का आगमन होता है.

पक्षियों और जानवरों के लिए रखें पानी

भीषण गर्मी में पक्षियों और जानवरों को पानी पिलाना न सिर्फ पुण्य का काम माना जाता है बल्कि इसे ज्योतिषीय दृष्टि से भी शुभ माना गया है. घर की छत या बालकनी के उत्तर-पूर्व कोने में मिट्टी के बर्तन में पानी और दाना रखने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि इससे राहु, केतु और शनि जैसे ग्रह शांत होते हैं, जो धन लाभ में आने वाली बाधाओं को कम करते हैं. ऐसा करने से रुका हुआ पैसा वापस मिलने और व्यापार में आ रही मंदी दूर होने की भी मान्यता है.

घर में इस्तेमाल करें हल्के रंग

नौतपा के दौरान घर के अंदर का माहौल भी मानसिक स्थिति और फैसलों को प्रभावित करता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार इन दिनों गहरे रंगों की जगह हल्के रंगों का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. सफेद, क्रीम, हल्का नीला और हल्का हरा जैसे रंग घर को ठंडक और शांति का एहसास देते हैं. इसके विपरीत गहरे रंग गर्मी और तनाव दोनों बढ़ा सकते हैं. इसलिए बेडरूम और लिविंग रूम में हल्के रंग के पर्दे और चादरें इस्तेमाल करना लाभकारी माना जाता है.

घर में जरूर रखें ये पौधे

वास्तु में कुछ इनडोर पौधों को धन और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. नौतपा के दौरान घर में मनी प्लांट, एलोवेरा और स्नेक प्लांट जैसे पौधे रखना शुभ माना गया है. मान्यता है कि ये पौधे घर में ऑक्सीजन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं. वास्तु के अनुसार जितने ज्यादा ये पौधे हरे-भरे रहते हैं, घर में धन का प्रवाह भी उतना बेहतर बना रहता है.

ईशान कोण को रखें साफ-सुथरा

घर का उत्तर-पूर्व कोना यानी ईशान कोण वास्तु में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. नौतपा के दौरान इस हिस्से को हमेशा साफ और हल्का रखने की सलाह दी जाती है. इस दिशा में कबाड़, टूटे बर्तन या भारी सामान रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार ईशान कोण साफ रहने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है.

Tags: money benefits home directionnautapa 2026 vastu tips
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