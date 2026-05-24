Nautapa 2026: सूर्य-मंगल की अग्नि युति से तपेगा देश, नौतपा में 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Nautapa 2026: 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा इस बार सिर्फ भीषण गर्मी ही नहीं, बल्कि बड़े ज्योतिषीय बदलाव भी लेकर आ रहा है. सूर्य देव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ धरती पर तापमान तेजी से बढ़ेगा और कई राज्यों में लू की स्थिति गंभीर हो सकती है. खास बात यह है कि इस बार नौतपा के दौरान सूर्य के साथ मंगल ग्रह की अग्नि ऊर्जा भी सक्रिय रहेगी, जिससे मौसम और ग्रहों दोनों का असर बेहद तीव्र माना जा रहा है.ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस बार का नौतपा सामान्य वर्षों की तुलना में अधिक प्रभावशाली रहेगा. ग्रहों की चाल जहां एक ओर भीषण गर्मी का संकेत दे रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ राशियों के लिए सफलता, आर्थिक मजबूती और करियर ग्रोथ के नए अवसर भी लेकर आ रही है.

रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश क्यों माना जाता है खास?

ज्योतिषाचार्य विभोर इंदुसुत के मुताबिक, 25 मई सोमवार शाम 03:38 बजे सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे. सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही शुरुआती 9 दिनों की अवधि को नौतपा कहा जाता है. मान्यता है कि इन दिनों सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है. यही कारण है कि नौतपा को साल का सबसे गर्म समय माना जाता है.

मंगल के मेष राशि में होने से बनेगा प्रचंड अग्नि योग

इस बार नौतपा को अधिक प्रचंड माना जा रहा है क्योंकि ऊर्जा, साहस और अग्नि तत्व के ग्रह मंगल पहले से ही अपनी स्वराशि मेष में गोचर कर रहे हैं. 11 मई को मंगल के मेष राशि में प्रवेश के बाद अग्नि तत्व की सक्रियता काफी बढ़ गई है. अब सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश इस प्रभाव को और तीव्र बना देगा. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल दोनों को अग्नि प्रधान ग्रह माना जाता है. ऐसे में इन दोनों की मजबूत स्थिति देशभर में तापमान बढ़ाने, लू चलने और मौसम को अधिक शुष्क बनाने का संकेत दे रही है.नौतपा के दौरान बदलेंगे कई बड़े ग्रह-

26 मई को बुध ग्रह का पश्चिम दिशा में उदय

बुध ग्रह के उदय से व्यापार, संचार और बुद्धि से जुड़े कार्यों में तेजी आने की संभावना है.

29 मई को बुध का मिथुन राशि में प्रवेश

बुध देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. इसी दिन मंगल का भरणी नक्षत्र में गोचर होगा, जिससे निर्णय क्षमता और ऊर्जा में वृद्धि होगी.

31 मई को शुक्र और केतु बदलेंगे नक्षत्र

ऐश्वर्य और सुख-सुविधा के कारक शुक्र पुनर्वासु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे. इससे कई लोगों के जीवन में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

1 जून को गुरु का कर्क राशि में गोचर

देवगुरु बृहस्पति मध्य रात्रि में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में गुरु का यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जो शिक्षा, करियर और पारिवारिक जीवन पर असर डाल सकता है.

2 जून को बुध ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे

बुध ग्रह के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश से मौसम और मानसिक स्थिति दोनों में बदलाव देखने को मिल सकता है. वहीं इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

वृषभ राशि वालों को मिलेगा आर्थिक लाभ

नौतपा का यह समय वृषभ राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में शानदार परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं. विरोधियों पर विजय मिलने के भी प्रबल योग हैं.

कर्क राशि वालों के करियर में आएगा बदलाव

कर्क राशि वालों के लिए यह समय करियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां मिलेंगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा.

वृश्चिक राशि वालों को मिलेंगे प्रमोशन

वृश्चिक राशि वालों को रुके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है. नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में मुनाफे के संकेत हैं. लंबे समय से चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन रहे हैं.