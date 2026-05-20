25 मई से शुरू होगा नौतपा! जानिए क्यों 9 दिनों तक धरती उगलती है आग और बढ़ जाता है तापमान

Nautapa 2026: मई और जून की गर्मी हर साल लोगों का हाल बेहाल कर देती है, लेकिन इस बार असली तपिश अभी बाकी है. ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, 25 मई 2026 से नौतपा शुरू होने जा रहा है. माना जाता है कि इन 9 दिनों में धरती सबसे ज्यादा तपती है और लू का असर भी चरम पर पहुंच जाता है.

दिलचस्प बात ये है कि विज्ञान भले ही ‘नौतपा’ शब्द को न मानता हो, लेकिन ज्योतिष में इसे बेहद खास माना गया है. कहा जाता है कि इस दौरान सूर्य देव का तेज इतना बढ़ जाता है कि धरती आग की तरह तपने लगती है.

कब से शुरू होगा नौतपा 2026?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, 25 मई 2026 को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसी के साथ नौतपा की शुरुआत मानी जाएगी.यह अवधि 2 जून 2026 तक चलेगी. इन 9 दिनों को साल का सबसे गर्म दौर माना जाता है.

आखिर क्या होता है नौतपा?

नौतपा दो शब्दों से मिलकर बना है ,‘नौ’ यानी 9 और ‘तपा’ यानी गर्मी.यानी लगातार 9 दिनों तक पड़ने वाली भीषण गर्मी को नौतपा कहा जाता है. ग्रामीण इलाकों में आज भी मान्यता है कि अगर नौतपा अच्छे से तपे, तो आने वाले समय में बारिश भी अच्छी होती है.

रोहिणी नक्षत्र से क्यों जुड़ा है नौतपा?

ज्योतिष शास्त्र में रोहिणी नक्षत्र को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. यह वृषभ राशि में आता है, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं. वहीं रोहिणी नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा माने जाते हैं.शुक्र और चंद्रमा दोनों को शीतलता और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है. दूसरी तरफ सूर्य को अग्नि और तेज का कारक कहा जाता है.ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब उनकी गर्म ऊर्जा शुक्र और चंद्रमा की शीतलता पर भारी पड़ जाती है. इसी वजह से तापमान तेजी से बढ़ने लगता है.

सूर्य और शुक्र की शत्रुता से कैसे जुड़ा है नौतपा?

ज्योतिष में सूर्य और शुक्र को विरोधी ग्रह माना गया है. सूर्य जहां अनुशासन, ऊर्जा और तप का प्रतीक हैं, वहीं शुक्र सुख, आराम और ठंडक के कारक माने जाते हैं.मान्यता है कि जब सूर्य शुक्र के प्रभाव वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो दोनों ग्रहों की ऊर्जाओं के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती है. इसका असर धरती के तापमान पर भी देखने को मिलता है और भीषण गर्मी महसूस होने लगती है.

विज्ञान क्या कहता है?

मौसम विज्ञान ग्रहों की शत्रुता या नौतपा जैसी मान्यताओं को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार नहीं करता.हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि मई के आखिरी सप्ताह और जून की शुरुआत में सूर्य की किरणें भारतीय उपमहाद्वीप पर सीधी पड़ती हैं. इससे जमीन तेजी से गर्म होती है और लू चलने लगती है. यही वजह है कि इस दौरान तापमान बेहद ज्यादा बढ़ जाता है.

नौतपा के दौरान कैसे रखें अपना ध्यान?

दोपहर में ज्यादा देर बाहर निकलने से बचें

खूब पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें

हल्के और सूती कपड़े पहनें

धूप में निकलते समय सिर जरूर ढकें

ज्यादा तला-भुना खाने से बचें