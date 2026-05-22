Nautapa: नौतपा में भीषण आग क्यों उगलने लगता है सूरज? क्या है इसका धार्मिक महत्व, समझिए इन 9 दिनों का सच

Nautapa 2026: मई-जून की भीषण गर्मी के साथ ही नौतपा शुरू होने वाले हैं. इन दिनों को सीजन के सबसे गर्म दिनों में गिना जाता है. इन दिनों पारा अपनी अधिकतम सीमा पर होता है. हालांकि, नौतपा का महत्व बहुत है, जिसका ज्योतिष शास्त्र में जिक्र मिलता है. बता दें कि, नौतपा यानी ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले 9 दिनों की भीषण गर्मी की अवधि है. साल 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा. इन दिनों सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं और उनकी किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे तापमान चरम पर पहुंचता है. माना जाता है कि नौतपा जितना तीव्र होता है, आने वाला मानसून उतना ही अच्छा होता है. अब सवाल है कि आखिर, नौतपा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? खेती के लिए नौतपा कितना महत्वपूर्ण? आइए जानते हैं इस बारे में-

नौतपा का धार्मिक महत्व

शास्त्रों में नौतपा का बहुत धार्मिक महत्व है. बता दें कि, नौतपा में सूर्य देव का महत्व बढ़ जाता है. इस समय सूर्य देव की पूजा और अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस समय सूर्य देव का प्रकोप भी सब झेल रहे होते हैं, तो इन दिनों में जल, गुड़, घी, गेहूं, लाल कपड़ा और ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए. ऐसा करने से पुण्य 100 गुना तक बढ़ सकता है. इन दिनों प्यासे को पानी पिलाना या लोगों और पशुओं को छाया तथा भोजन देना भी पुण्यकारी माना जाता है. वैसे भी नौतपा’ का यह समय ज्येष्ठ महीने में आता है और शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ महीने में किया गया दान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है.

कुंडली में सूर्य-चंद्रमा मजबूत करने का समय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नौतपा के दौरान पुण्यकारी काम करने से किसी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी मज़बूत होती है. नौतपा के दौरान ॐ सूर्याय नमः, सूर्य गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है.

नौतपा के दौरान क्या खाएं, क्या नहीं

नौतपा के दौरान बहुत अधिक गर्म और तामसिक भोजन जैसे कि, लहसुन, बैंगन और मांसाहारी भोजन से परहेज करने की भी सलाह दी जाती है. इस समय अपने आहार में अधिक से अधिक पानी और ताजे फलों को शामिल करना चाहिए.

नौतपा खेती के लिए कैसे महत्वपूर्ण

खेती के लिहाज से भी नौतपा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. लोककथा है कि “तपै नवतपा नव दिन जोय, तौ पुन बरखा पूरन होय”. यानी नौतपा जितना तीव्र होगा, मानसून उतना ही अच्छा होगा. खेती के दृष्टिकोण से नौतपा का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि नौतपा की गर्मी समुद्र से बादलों को तैयार करती है, जिससे खरीफ की फसलों को पर्याप्त पानी मिलता है.

नौतपा में बारिश होना अच्छा संकेत

धार्मिक मान्यता के अनुसार, अगर इन 9 दिनों में बारिश हो जाए, तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता और मानसून कमजोर पड़ सकता है. नौतपा के दौरान लू (हीट वेव) का खतरा सबसे ज्यादा होता है. वैज्ञानिक रूप से यह समय पृथ्वी के उस हिस्से में अधिक गर्मी का होता है जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं. इसे हीट वेव पीरियड भी कहा जाता है. इसलिए, ऐसे समय में सावधानी, धैर्य और सेवा का भाव सबसे अहम होता है.

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