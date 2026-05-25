नौतपा में बुध का बड़ा खेल! 4 राशियों को मिलेगा धन, प्रमोशन और सफलता,बुध गोचर से होगी तगड़ी कमाई

Nautapa Grah Gochar 2026: नौतपा की शुरुआत 25 मई 2026 से हो चुकी है और अगले 9 दिनों तक भीषण गर्मी का असर देखने को मिलेगा. लेकिन इस बार नौतपा सिर्फ गर्मी ही नहीं, कुछ राशियों के लिए खुशखबरी भी लेकर आया है.

दरअसल, नौतपा के पांचवें दिन यानी 29 मई को बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं. बुध यहां 22 जून तक रहेंगे. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुध का यह राशि परिवर्तन कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर करियर, पैसा और आत्मविश्वास के मामले में.आइए जानते हैं किन 4 राशियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ माना जा रहा है.

मेष राशि: इनकम बढ़ने के बन रहे मजबूत योग

मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होते नजर आएंगे.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी करने वालों को प्रमोशन, सैलरी हाइक या बोनस मिलने की संभावना है. वहीं बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को नए क्लाइंट्स मिलने से अच्छा लाभ हो सकता है.अचानक कोई अच्छी खबर भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है.

मिथुन राशि: बुध देंगे आत्मविश्वास और धन लाभ

बुध अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है.आपकी बातचीत करने की क्षमता मजबूत होगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. जो पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, उसके वापस मिलने के संकेत हैं.इसके अलावा निवेश से भी अच्छा फायदा हो सकता है. नए अवसर मिलेंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी.

सिंह राशि: रुका पैसा मिल सकता है वापस

सिंह राशि वालों के लिए भी यह समय राहत और सफलता लेकर आ सकता है. खासतौर पर पैसों से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है.पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं. लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. यात्रा से फायदा हो सकता है और आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी.कामकाज में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कन्या राशि: करियर में मिल सकता है बड़ा मौका

कन्या राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर करियर के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है. नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी या नया पद मिलने के संकेत हैं.अगर आप नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है. व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और रुके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं.आर्थिक मामलों में भी स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है.

बुध गोचर का क्या होता है असर?

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, बातचीत और धन का कारक माना जाता है. जब बुध मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर देखने को मिलता है.मिथुन राशि बुध की अपनी राशि मानी जाती है, इसलिए इस गोचर को खास महत्व दिया जा रहा है.