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Narak Chaturdashi और दिवाली अलग-अलग क्यों मनाई जाती हैं? क्या है दोनों त्योहारों की पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व

Narak Chaturdashi 2026: कई लोगों को लगता है कि नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही पर्व के दो नाम हैं. लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इन दोनों दिनों का अपना अलग इतिहास, महत्व और पौराणिक कथा है. आखिर नरक चतुर्दशी और दिवाली अलग-अलग क्यों मनाई जाती है?

By: Shristi S | Published: November 7, 2026 11:01:14 AM IST

Narak Chaturdashi और दिवाली अलग-अलग क्यों मनाई जाती हैं?
Narak Chaturdashi और दिवाली अलग-अलग क्यों मनाई जाती हैं?


Narak Chaturdashi vs Diwali: हिंदू धर्म में त्योहार केवल खुशियां मनाने का अवसर नहीं होते, बल्कि इनके पीछे सदियों पुरानी मान्यताएं, पौराणिक कथाएं और जीवन से जुड़े गहरे संदेश छिपे होते हैं. दिवाली के एक दिन पहले भी एक ऐसा ही खास दिन आता है, जिसे नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली कहा जाता है. दोनों ही त्योहार रोशनी, पूजा और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं. यही वजह है कि कई लोगों को लगता है कि नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही पर्व के दो नाम हैं. लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इन दोनों दिनों का अपना अलग इतिहास, महत्व और पौराणिक कथा है. आखिर नरक चतुर्दशी और दिवाली अलग-अलग क्यों मनाई जाती है?

नरक चतुर्दशी की पौराणिक कहानी क्या है?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी राक्षस नरकासुर के वध से जुड़ी है. ऐसा माना जाता है कि नरकासुर को अपनी ताकत पर घमंड था, इसलिए उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया था. उसने 16,000 से ज़्यादा राजकुमारियों को भी बंदी बना लिया था. उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी.

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इसके बाद, भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर युद्ध किया. कहानी के अनुसार, सत्यभामा ने युद्ध में नरकासुर को मार डाला और बंदी महिलाओं को आज़ाद कराया. नरकासुर का अंत कृष्ण पक्ष (कार्तिक महीने) की चतुर्दशी तिथि (चौदहवें दिन) को हुआ था. इसी घटना की याद में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है. इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने, शरीर पर तेल लगाने और यमराज की पूजा करने का रिवाज है. धार्मिक मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का डर दूर होता है और नेगेटिविटी खत्म होती है.

दिवाली की पौराणिक कहानी क्या है?

दिवाली का सबसे मशहूर धार्मिक कनेक्शन भगवान राम के अयोध्या लौटने से है. रामायण के अनुसार, भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करने और रावण को मारने के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे. उनके स्वागत में, अयोध्या के लोगों ने पूरे शहर को दीयों से सजाया था. इसी खुशी को मनाने के लिए हर साल कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है. यह त्योहार अंधेरे पर रोशनी और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है.

इसके अलावा, दिवाली पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है.

दोनों त्योहार अलग-अलग क्यों मनाए जाते हैं?

असल में, नरक चतुर्दशी और दिवाली दो अलग-अलग तारीखों पर मनाई जाती हैं. नरक चतुर्दशी बुराई के अंत और नरकासुर से मुक्ति का जश्न मनाती है, जबकि दिवाली भगवान राम की जीत और अयोध्या लौटने का जश्न मनाती है. हालांकि दोनों अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं, लेकिन उनके पीछे की पौराणिक घटनाएं और धार्मिक परंपराएं अलग-अलग हैं. यही कारण है कि हिंदू कैलेंडर में दोनों को अलग-अलग त्योहारों के रूप में मनाया जाता है.

Tags: Diwali 2026Narak Chaturdashi
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