Home > धर्म > नलकुबेर का वह श्राप… जिसके कारण बलशाली रावण सीता को छू भी नहीं सका, अप्सरा ‘रंभा’ से जुड़ी है रोचक कथा

नलकुबेर का वह श्राप… जिसके कारण बलशाली रावण सीता को छू भी नहीं सका, अप्सरा ‘रंभा’ से जुड़ी है रोचक कथा

Ramayana Katha: रावण अपनी शक्ति, विद्वता और तपस्या के लिए जितना प्रसिद्ध था, उतना ही अपने अहंकार के कारण भी कुख्यात था. उसने देवताओं, दानवों और राजाओं तक को पराजित कर दिया था. लेकिन, एक ऐसा श्राप था जिसने उसकी सारी शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया. यही कारण था कि माता सीता का हरण करने के बाद रावण उन्हें छूने का साहस नहीं कर सका. पढ़िए रोचक पौराणिक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: July 28, 2026 9:20:12 AM IST

जानिए, नलकुबेर का वह श्राप... जिसके कारण बलशाली रावण सीता को छू भी नहीं सका. (AI)
जानिए, नलकुबेर का वह श्राप... जिसके कारण बलशाली रावण सीता को छू भी नहीं सका. (AI)


Ramayana Katha: सनातन की सबसे बड़ी महाकाव्य में भगवान राम के बाद रावण का ही सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है. लंका का राजा रावण अपनी शक्ति, विद्वता और तपस्या के लिए जितना प्रसिद्ध था, उतना ही अपने अहंकार के कारण भी कुख्यात था. उसने देवताओं, दानवों और राजाओं तक को पराजित कर दिया था. लेकिन, एक ऐसा श्राप था जिसने उसकी सारी शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया. यही कारण था कि माता सीता का हरण करने के बाद रावण उन्हें छूने का साहस नहीं कर सका. इस श्राप का संबंध धन के देवता कुबेर के पुत्र नलकुबेर और स्वर्ग की अप्सरा रंभा से है. अब सवाल है कि आखिर, नलकुबेर कौन थे? रावण को क्यों दिया श्राप? अप्सरा रंभा और श्राप के बीच क्या कनेक्शन है? पढ़िए रोचक पौराणिक कथा-

कौन थे नलकुबेर?

रामायण के अनुसार, रावण और कुबेर सौतेले भाई थे. धन के देवता कुबेर के पुत्र का नाम नलकुबेर था. एक बार स्वर्ग की अनुपम सुंदरी अप्सरा रंभा अपने प्रिय नलकुबेर से मिलने जा रही थीं. क्योंकि, रंभा का विवाह नलकुबेर से होने वाला था. वह उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं. 

You Might Be Interested In

… जब रंभा की सुंदरता पर मोहित हो रावण 

जब रंभा अपने होने वाले पति नलकुबेर से मिलने जा रही थी, तो इसी दौरान मार्ग में रावण की नजर रंभा पर पड़ी. रंभा की सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया. रंभा ने हाथ जोड़कर रावण से कहा कि वह उनके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकुबेर की होने वाली पत्नी हैं. इस नाते वह रावण की पुत्रवधू के समान हैं. उन्होंने रावण से धर्म और मर्यादा का पालन करने की प्रार्थना की. लेकिन अहंकार में चूर रावण ने रंभा की एक न सुनी. उसने रिश्तों और मर्यादाओं की परवाह किए बिना उनके साथ बलपूर्वक दुर्व्यवहार किया. 

नलकुबेर से रावण को क्या श्राप मिला 

अपमानित रंभा रोती हुई नलकुबेर के पास पहुंचीं और पूरी घटना सुनाई. यह सुनकर नलकुबेर अत्यंत क्रोधित हुए. उन्होंने तपस्या से प्राप्त अपने तेज के बल पर रावण को कठोर श्राप दिया. नलकुबेर ने कहा कि, यदि आज के बाद रावण किसी ऐसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा या उसके साथ बलपूर्वक संबंध बनाने का प्रयास करेगा, तो उसी क्षण उसके सिर के सात टुकड़े होकर वह मृत्यु को प्राप्त होगा.

श्राप के कारण सीता को नहीं छू सका रावण

यह श्राप रावण के लिए अभिशाप बन गया. बाद में जब उसने पंचवटी से माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका के अशोक वाटिका में रखा, तब भी वह उन्हें कभी स्पर्श नहीं कर सका. वह बार-बार सीता से विवाह का प्रस्ताव रखता रहा और उन्हें धमकाता भी था, लेकिन श्राप के भय से उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें छूने का साहस नहीं जुटा पाया.

वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन मिलता है कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में सम्मानपूर्वक रहने की व्यवस्था दी, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसने मर्यादा का उल्लंघन किया तो नलकुबेर का श्राप तत्काल प्रभावी हो जाएगा. यही कारण था कि सीता माता पूरे वनवास काल में अपनी पवित्रता और मर्यादा की रक्षा कर सकीं.

Tags: Dharmramayana factsreligion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 27, 2026

नॉवेल्स पर आधारित 5 शानदार फिल्में

July 27, 2026

कृति सेनन की 6 हिट फिल्में

July 27, 2026

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026

बड़े पर्दे से सीधे चुनावी मैदान में उतरीं ये 10...

July 27, 2026
नलकुबेर का वह श्राप… जिसके कारण बलशाली रावण सीता को छू भी नहीं सका, अप्सरा ‘रंभा’ से जुड़ी है रोचक कथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नलकुबेर का वह श्राप… जिसके कारण बलशाली रावण सीता को छू भी नहीं सका, अप्सरा ‘रंभा’ से जुड़ी है रोचक कथा
नलकुबेर का वह श्राप… जिसके कारण बलशाली रावण सीता को छू भी नहीं सका, अप्सरा ‘रंभा’ से जुड़ी है रोचक कथा
नलकुबेर का वह श्राप… जिसके कारण बलशाली रावण सीता को छू भी नहीं सका, अप्सरा ‘रंभा’ से जुड़ी है रोचक कथा
नलकुबेर का वह श्राप… जिसके कारण बलशाली रावण सीता को छू भी नहीं सका, अप्सरा ‘रंभा’ से जुड़ी है रोचक कथा