Home > धर्म > Nails Cut Vastu: गरीबी आते नहीं लगेगी देर… पाई-पाई को हो जाएंगे मोहताज, अगर इन 4 दिन काटेंगे नाखून!

Nails Cut Vastu: गरीबी आते नहीं लगेगी देर… पाई-पाई को हो जाएंगे मोहताज, अगर इन 4 दिन काटेंगे नाखून!

Nails Cutting Vastu: हिन्दू धर्म की परंपराओं में माना जाता है कि कुछ छोटे-छोटे अनुष्ठान करने से शुभता और समृद्धि आती है. वहीं, कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें केवल दिन विशेष में ही करना सही माना गया है. नाखून का काटना भी इन कार्यों में से एक है. दरअसल, कई लोग बिना कुछ सोचे किसी भी दिन नाखून काटना शुरू कर देते हैं. लेकिन, सनातन परंपरा में ऐसा करना गलत माना गया है. जानिए, किस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 5, 2026 1:57:04 PM IST

जानिए, नाखून किस दिन नहीं काटना चाहिए. (Canva)
जानिए, नाखून किस दिन नहीं काटना चाहिए. (Canva)


Nails Cutting Vastu: हिन्दू धर्म की परंपराओं में माना जाता है कि कुछ छोटे-छोटे अनुष्ठान करने से शुभता और समृद्धि आती है. वहीं, कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें केवल दिन विशेष में ही करना सही माना गया है. नाखून का काटना भी इन कार्यों में से एक है. दरअसल, कई लोग बिना कुछ सोचे किसी भी दिन नाखून काटना शुरू कर देते हैं. लेकिन, सनातन परंपरा में ऐसा करना गलत माना गया है. जैसे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नाखून काटने से बचना चाहिए. इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हैं. माना जाता है कि ये दिन विशेष देवताओं को समर्पित होते हैं- मंगलवार को हनुमान जी, गुरुवार को गुरु/बृहस्पति और शनिवार को शनि देव. इन दिनों शरीर से जुड़ी अशुद्ध चीजें (जैसे नाखून, बाल) काटना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा और सौभाग्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. मान्यता है कि, नियमों की अनदेखी करने से घर में दरिद्रता आती है.  जानिए, किस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए? नाखून काटने के पीछे का विज्ञान क्या है? आइए जानते हैं इस बारे में-

नाखून काटने के पीछे का विज्ञान क्या?

वहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पहले के समय में रात या विशेष दिनों में रोशनी की कमी होती थी, जिससे चोट लगने का खतरा रहता था. इसलिए ये नियम बनाए गए, ताकि लोग सावधानी बरतें. आज के समय में यह ज्यादा आस्था और परंपरा का विषय है, न कि अनिवार्य नियम. फिर भी बहुत से लोग इन मान्यताओं का पालन सम्मान और विश्वास के कारण करते हैं.

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किन दिनों नहीं काटना चाहिए नाखून

शनिवार (Saturday): ऐसा माना जाता है कि शनिवार को नाखून काटने से शनिदेव क्रोधित होते हैं. इससे शनि का प्रकोप बढ़ता है, जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां बढ़ती हैं. आर्थिक नुकसान और व्यापार में हानि होने की संभावना रहती है.

मंगलवार (Tuesday): ज्योतिषियों का कहना है कि मंगलवार को नाखून काटने से घर में कर्ज़ बढ़ता है और कोर्ट-कचहरी की समस्याएं आती हैं. मंगलवार शक्ति और आक्रामकता से जुड़ा दिन है; इस दिन नाखून काटने से घर में अशुभ घटनाएं घट सकती हैं.

गुरुवार (Thursday): गुरुवार को भी नाखून नहीं काटने चाहिए. यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. बड़े-बुजुर्गों का कहना है कि गुरुवार को नाखून और बाल काटने से आयु कम होती है और सौभाग्य नष्ट होता है. ऐसा करने से घर में धन का ठहराव नहीं होता.

अमावस्या (Amavasya): किसी भी महीने की अमावस्या तिथि अशुभ मानी जाती है. इस दिन नाखून काटने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. मानसिक तनाव और भय बना रहता है. देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती.

नाखून काटने के शुभ दिन: सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार नाखून काटने के लिए शुभ दिन हैं. विशेषकर शुक्रवार को नाखून काटने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. घर में धन-संपत्ति बढ़ती है. इन नियमों का पालन करें और दरिद्रता को दूर भगाएं.

Tags: astroDharm
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