Home > धर्म > Nag Panchami 2026 Muhurat: क्या है नाग पंचमी की कथा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या करें और क्या करें; जान लें फुल डिटेल

Nag Panchami 2026 Muhurat: क्या है नाग पंचमी की कथा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या करें और क्या करें; जान लें फुल डिटेल

Nag Panchami 2026 Muhurat: क्या है नाग पंचमी की कथा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या करें और क्या करें; जान लें फुल डिटेल

By: JP Yadav | Published: August 16, 2026 8:12:37 PM IST

Nag Panchami 2026 Muhurat: क्या है नाग पंचमी की कथा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या करें और क्या करें; जान लें फुल डिटेल
Nag Panchami 2026 Muhurat: क्या है नाग पंचमी की कथा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या करें और क्या करें; जान लें फुल डिटेल


Nag Panchami 2026 Muhurat: प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी सावन महीने के शुक्‍ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा. इस साल सोमवार (17 अगस्‍त, 2026) को नाग पंचमी पड़ रही है. यह महज इत्तेफाक है कि इस दिन यानी 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार भी है. ऐसे में इस साल की नाग पंचमी खास महत्व रखती है. ज्यातिषाचार्यों के मुताबिक,नाग पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त पर यदि पूजा करते हैं तो इसका दोगुना फल श्रद्धालु को मिलता है.

कब है नाग पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त? (Nag Panchami 2026 Muhurat)

ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक , 17 अगस्त को नाग पंचमी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 50 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 28 मिनट है.   नाग पंचमी सोमवार (17 अगस्त, 2026) को मनाने के दौरान नाग देवता की आराधना करने से क्या लाभ होगा और इसके पीछे कथा क्या है?

You Might Be Interested In

कैसे करें पूजा?

ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप नागव्रत रख रहे हैं तो आपको सावन के तीसरे सोमवार का व्रत छोड़ना पड़ेगा. इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो आपको नागव्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए. जाहिर है कि नाग पंचमी पर आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा.  नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं को दिव्‍य सांपों के चित्र या प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए. पूजा के दौरान भौम सांपों का दर्शन करना चाहिए.

दो तरह के होते हैं सांप

यहां पर यह बताना जरूरी है कि  शिव पुराण के अनुसार सांपों के दो प्रकार होते हैं. एक दिव्‍य और दूसरा भौम. भौम सांप वो होते हैं, जो पृथ्‍वी पर रहते हैं. वहीं, दिव्‍य सांपों में 12 सांप आते हैं. इनमें  कालिया, अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कम्बल, कर्कोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, तक्षक और पिंगल शामिल हैं. यहां पर यह बात जान लें कि पूजा के बाद तैयार किए गए प्रसाद को सबसे पहले नाग देवता को अर्पित किया जाता है और फिर परिवार के लोग ग्रहण करते हैं.

 नाग पंचमी की कथा

एक स्थान पर किसान खेत जोत रहा था. इसी दौरान यानी हल चलाने के दौरान गलती से उसके हल से नागिन के बच्चों की  जान चली गई. गुस्साई नागिन ने तुरंत बदला लेने के लिए किसान के परिवार को डंस लिया. किसान की बेटी को सच्चाई पता लगी तो उसने पूरी श्रद्धा से नाग देवता की पूजा की. इस दौरान उसने नाग और सांपों से क्षमा मांगी. इससे खुश होकर नागिन ने किसान की जान बख्श दी. इसके बाद से ही नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई. माना जाता है कि नाग पंचमी पर पूजा करने से परिवार में सुख-सुविधा में वृद्धि होती है और सांप परिवार के सदस्यों को नहीं काटते हैं. 

क्या बनता है प्रसाद

नाग पंचमी पर ज्यादातर घरों में पंचामृत और मौसमी मिठाइयों के अलावा खीर, पूड़ी, मालपुआ, पुआ, हलवा, दही-चावल बनाया जाता है. कई जगहों पर तला-भुना भोजन बनाने से भी परहेज किया जाता है. 

Tags: Nag Panchami
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026

महेश मांजरेकर की 5 बेस्ट हिंदी फिल्में

August 16, 2026

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026
Nag Panchami 2026 Muhurat: क्या है नाग पंचमी की कथा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या करें और क्या करें; जान लें फुल डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nag Panchami 2026 Muhurat: क्या है नाग पंचमी की कथा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या करें और क्या करें; जान लें फुल डिटेल
Nag Panchami 2026 Muhurat: क्या है नाग पंचमी की कथा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या करें और क्या करें; जान लें फुल डिटेल
Nag Panchami 2026 Muhurat: क्या है नाग पंचमी की कथा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या करें और क्या करें; जान लें फुल डिटेल
Nag Panchami 2026 Muhurat: क्या है नाग पंचमी की कथा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या करें और क्या करें; जान लें फुल डिटेल