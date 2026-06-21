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Nag Panchami 2026: नाग पंचमी 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और नाग देवता की आराधना का सही तरीका

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 21, 2026 6:45:06 PM IST

नाग पंचमी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त
नाग पंचमी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त


Nag Panchami Date 2026: हिंदू धर्म में नाग देवता को विशेष सम्मान और पूजनीय स्थान प्राप्त है. नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है. हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है. इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सुख-समृद्धि, भय से मुक्ति और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है.
 
वर्ष 2026 में नाग पंचमी का पावन पर्व 17 अगस्त, सोमवार को मनाया जाएगा. इस दिन देशभर में श्रद्धालु नाग देवता की पूजा-अर्चना करते हैं और भगवान शिव को भी विशेष रूप से जल व दूध अर्पित करते हैं.

नाग पंचमी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त

  • नाग पंचमी- 17 अगस्त 2026, सोमवार        
  •  पूजा मुहूर्त- सुबह 6:00 बजे से 8:10 बजे तक 
  •  पूजा अवधि- 2 घंटे 10 मिनट               
  •  पंचमी तिथि प्रारंभ-16 अगस्त 2026, शाम 4:55 बजे  
  •  पंचमी तिथि समाप्त- 17 अगस्त 2026, शाम 5:00 बजे  

 नाग पंचमी का धार्मिक महत्व

सनातन धर्म में नागों को देव स्वरूप माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से कालसर्प दोष, सर्प भय और जीवन की कई बाधाओं से राहत मिलती है.गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर नागों का चित्र बनाकर पूजा करना शुभ माना गया है. इसे भित्ति चित्र नाग पूजा भी कहा जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

नाग पंचमी की पौराणिक कथा (Nag Panchami Katha)

नाग पंचमी का संबंध महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा से जुड़ा हुआ है. राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के दंश से हुई थी. अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र राजा जनमेजय ने विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया.यज्ञ के प्रभाव से असंख्य नाग अग्नि में समाने लगे. नागों की रक्षा के लिए देवी मनसा के पुत्र ऋषि आस्तिक ने राजा जनमेजय से यज्ञ रोकने का अनुरोध किया. ऋषि के आग्रह पर राजा ने यज्ञ समाप्त कर दिया और नागों के प्राण बच गए.कहा जाता है कि श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन यह घटना हुई थी. तभी से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा.

 नाग पंचमी पूजा विधि (Nag Panchami Puja Vidhi)

  •  प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
  •  पूजा स्थल को साफ करके नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें.
  •  प्रतिमा चांदी, मिट्टी या पत्थर की हो सकती है.
  •  नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करें.
  •  भगवान शिव का जलाभिषेक करें.
  •  नाग पंचमी कथा का श्रवण करें.
  •  परिवार की सुख-समृद्धि और रक्षा की प्रार्थना करें.
  •  जरूरतमंदों को दान-पुण्य करें.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Nag Devta PujaNag Panchami 2026Nag Panchami dateNag Panchami Puja Vidhi
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