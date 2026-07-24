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Nag Panchami 2026: कब मनाई जाएगी नाग पंचमी? जानें सही तिथि, धार्मिक महत्व और पूजा विधि

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी का पर्व सावन मास में नाग देवता की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. वर्ष 2026 में यह पर्व 3 अगस्त और 27 अगस्त को अलग-अलग परंपराओं के अनुसार मनाया जाएगा. इस दिन नाग देवता की पूजा, भगवान शिव का रुद्राभिषेक और आस्तिक मुनि का स्मरण करने से कालसर्प दोष के प्रभाव कम होने, सर्प भय से रक्षा और सुख-समृद्धि प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 24, 2026 7:10:24 PM IST

सावन में दो बार आती है नाग पंचमी
सावन में दो बार आती है नाग पंचमी


Nag Panchami 2026: सावन मास में आने वाली नाग पंचमी सनातन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है. इस दिन नाग देवता की विधि-विधान से पूजा की जाती है. धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, नाग पंचमी पर नाग देवता की आराधना करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, परिवार को सर्पदंश के भय से सुरक्षा मिलती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यही वजह है कि देशभर में श्रद्धालु इस पर्व को पूरे श्रद्धा भाव से मनाते हैं.

2026 में कब है नाग पंचमी?

पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन मास के दौरान नाग पंचमी दो तिथियों पर पड़ रही है. 3 अगस्त 2026 को सावन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सूर्योदय से प्रारंभ होकर रात 10 बजकर 55 मिनट तक रहेगी. इस तिथि पर ओडिशा, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा. वहीं 27 अगस्त 2026 को सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सूर्योदय से शुरू होकर शाम 5 बजे तक रहेगी. भारत के अधिकांश राज्यों में इसी दिन नाग पंचमी मनाने की परंपरा है.

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नाग पंचमी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग देवता की पूजा करने से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है. इस दिन पूजा करने से सर्पदंश का भय दूर होता है और जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं से मुक्ति मिलने की मान्यता है. नाग पंचमी को भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि नाग उनके प्रिय आभूषणों में से एक हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, उनके लिए नाग पंचमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से नाग देवता की पूजा करने से कालसर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होने और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की मान्यता है.

महाभारत काल से जुड़ी है नाग पंचमी की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नाग यज्ञ का आयोजन किया था. उस समय आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की और यज्ञ को रुकवाया. तभी से नाग पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है. मान्यता है कि इस दिन आस्तिक मुनि का पूजन करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है.

नाग पंचमी की पूजा विधि

  • प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
  • पूजा स्थल पर नाग देवता और आस्तिक मुनि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.
  • हल्दी से तिलक करें और पुष्प अर्पित करें.
  • एक लोटे में जल लेकर नाग देवता का अभिषेक करें.
  • पूजा के दौरान भगवान शिव का स्मरण करें और उनकी आराधना करें.
  • नाग देवता से परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और सुरक्षा की प्रार्थना करें.

भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना भी माना जाता है शुभ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है. ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त होती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है.

Tags: Nag Panchami 2026
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