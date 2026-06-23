राक्षसी त्रिजटा से खौफ खाता था रावण? फिर सीता की रखवाली का काम उसे क्यों सौंपा, लंकेश के किस भाई की थी बेटी

Ramayana Facts: सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण में अनगिनत ऐसे प्रसंग मिलते हैं, जो न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं. इसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जैसे पात्रों की कथाएं हमें धर्म, त्याग, प्रेम और कर्तव्य का संदेश देती हैं. धर्म ग्रंथों में सबसे ज्यादा इनका उल्लेख मिलता है. रामलीला मंचन में भी भगवान राम, सीता, हनुमान और रावण का जिक्र मिलता है. मगर, रामायण की कथा में कई ऐसे भी पात्र हैं, जिनका उल्लेख तो मिलता है, लेकिन उनकी कहानियां अधिक प्रचलित नहीं हैं. उन्हीं में से एक हैं लंका का राक्षसी त्रिजटा. बता दें कि, त्रिजटा रामायण की एक पात्र है. उसका उल्लेख रामचरित मानस, वाल्मीकी रामायण में तो हुआ. लेकिन, दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं, उसमें उसका उल्लेख कहीं ज्यादा बड़े रूप में हुआ है.

सीता ने महलों में रहने से कर दिया इंकार

दरअसल, जब रावण माता सीता का वन से अपहरण करके लंका ले गया तो उन्होंने महलों में रहने से मना कर दिया. इसके बाद सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा गया. यहां तमाम राक्षसियां उन्हें तरह-तरह से परेशान करती थीं. इन राक्षसियों में एक त्रिजटा ही थी, जो अन्य राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में ढांढस भी बढ़ाती रहती थी. वे सीता के प्रति सहानुभूति रखती थीं और उन्हें सांत्वना देती थीं.

जब त्रिजटा ने रावण के अंत का देखा स्वप्न

एक रोचक प्रसंग के अनुसार, त्रिजटा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा था. उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और रावण का अंत निश्चित है. इस स्वप्न को उन्होंने अन्य राक्षसियों को सुनाया और उन्हें चेतावनी दी कि सीता को कष्ट देना बंद कर दें, क्योंकि उनका अपमान विनाश को आमंत्रण देगा. त्रिजटा ने हर परिस्थिति में धर्म का साथ दिया, भले ही वे राक्षस कुल में जन्मी थीं.

रावण के किस भाई की बेटी थी त्रिजटा

रामचरित मानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी. अपने पिता विभीषण की तरह वो भी रामभक्त थी. कुछ ग्रंथों में उन्हें राक्षसी कहा गया है, लेकिन उनकी भूमिका अत्यंत करुणामयी और धर्मपरायण मानी जाती है. ये भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खासतौर पर सीता की देखरेख के लिए रखा था.

रिश्ते में रावण की भतीजी थी त्रिजटा

राम चरित की चौपाइयों के अनुसार, त्रिजटा की मां का नाम शरमा था. इस रिश्ते से देखा जाए तो वो रावण की भतीजी लगती थी. जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने खुद की जान देने की बात की. त्रिजटा से कहा कि, वो चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे. ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता की बात यह कहकर टाल दी थी कि इतनी रात में कहां आग मिलेगी. इसके अलावा रावण ने दो मौकों पर नाराज होकर सीता को मारना चाहा, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की.

त्रिजटा से क्यों डरता था रावण

त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थीं, लेकिन वह हथियारों और जादुई क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जानती थीं. अपनी दिव्य शक्ति से त्रिजटा माता सीता को हर घटना की जानकारी देती रहती थीं. त्रिजटा बाहर से जितनी सामान्य दिखती थीं वह बिल्कुल इसके विपरीत थीं. रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसीलिए वह उनसे डरता भी था. वह जब भी बोलती थी, जो कहती थी वह हमेशा सच होता था. रावण यह भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती थी और उनकी पूजा करती थी.