रातोंरात बनकर तैयार हुआ यह मंदिर, शिवलिंग होने के बाद भी नहीं होती पूजा, एक हाथ वाले शिल्पकार से जुड़ी है वजह

Ek Hathiya Deval Mandir: फिल्मों और टीवी सीरियल्स में आपने अक्सर शापित मंदिरों की कहानियां देखी होंगी. लेकिन, आपको जानकार हैरानी होगी कि, हकीकत में भी एक ऐसा मंदिर है, जिसे लोग शापित मानते हैं. जी हां, यह मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के थल कस्बे में स्थित एक हथिया देवाल मंदिर है. भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर है. इसका धार्मिक महत्व केवल इसकी आस्था से ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी लोककथाओं और अनूठी वास्तुकला से भी जुड़ा हुआ है. लोकमान्यता के अनुसार, यह मंदिर एक दिव्य शिल्पकार ने केवल एक हाथ से एक ही रात में बनाया था. इसी कारण इसका नाम ‘एक हथिया देवाल’ पड़ा.

कहा जाता है कि, इस मंदिर को एक विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया है, जो उत्तर भारत के दुर्लभ शैल-निर्मित मंदिरों में गिना जाता है.चौंकाने वाली बात तो यह है कि, इस मंदिर में शिवलिंग तो है लेकिन पूजा नहीं होती है. इसके पीछे की वजह एक हाथ के शिल्पकार से जुड़ी है. तो आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी रोचक वजह-

मंदिर को लेकर दिलचस्प किंवदंती प्रचलित

इस मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों के बीच एक दिलचस्प किंवदंती प्रचलित है. कहा जाता है कि, इस गांव में एक बेहद कुशल मूर्तिकार रहता था, जो पत्थरों को तराशकर सुंदर मूर्तियां बनाता था. लेकिन, एक हादसे में उसका एक हाथ बेकार हो गया, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. हालांकि उसने हार नहीं मानी और एक हाथ से ही काम जारी रखने की ठानी, लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे. वे कहते थे कि एक हाथ के सहारे वह कुछ भी नहीं कर पाएगा. लगातार तानों और अपमान से परेशान होकर उस मूर्तिकार ने आखिरकार यह गांव छोड़ने का फैसला कर लिया और कहीं और जाकर नई शुरुआत करने का निश्चय किया.

रातों-रात बना दिया शिव मंदिर

लोगों के तानों से परेशान मूर्तिकार एक रात अपनी छेनी, हथौड़ी और दूसरे औजारों को लेकर गांव के दक्षिणी छोर की ओर निकल पड़ा. यह जगह लंबे समय से खाली पड़ी थी. इस जगह पर बड़ी सी चट्टान थी. अगले दिन सुबह जब गांव के लोग शौच आदि के लिए उस दिशा में गए तो पाया कि किसी ने रात भर में चट्टान को काटकर एक देवालय का रूप दे दिया है. ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं. सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए.

खोजने के बाद भी नहीं मिला कारीगर

इसके बाद गांव वालों ने कारीगर को ढूंढना शुरू किया. खूब खोजने के बावजूद वह नहीं मिला, जिसका एक हाथ कटा था. अब गांव वालों ने गांव में जाकर उसे ढूंढा और आपस में एक-दूसरे से उसके बारे में पूछा, लेकिन मूर्तिकार के बारे में कुछ भी पता न चल सका. स्थानीय पंडितों ने उस देवालय के अंदर उकेरे गए शिवलिंग और मूर्ति को देखा तो यह पता चला कि रात में जल्दबाजी से बनाए जाने के कारण शिवलिंग का अरघा (जल निकास) विपरीत दिशा में बनाया गया है, जिसकी पूजा फलदायक नहीं होगी, बल्कि दोषपूर्ण मूर्ति का पूजन अनिष्टकारक हो सकता है.

श्रद्धा, रहस्य और शिल्पकला का संगम

कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए यह मंदिर श्रद्धा, रहस्य और प्राचीन शिल्पकला का अद्भुत संगम है. सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं. यह मंदिर इस बात का भी प्रतीक है कि लोकविश्वास और इतिहास मिलकर किसी धार्मिक स्थल को कितनी विशिष्ट पहचान दे सकते हैं.