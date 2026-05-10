Nag Raja Temple: इस मंदिर में प्रसाद में मिलती है चमत्कारी रेत, नागराज की कृपा पाने के लिए आते हैं भक्त, जानिए रहस्य

Nag Raja Temple: भारत को मंदिरों और आस्था की भूमि कहा जाता है. देश के हर कोने में देवी-देवताओं के ऐसे प्राचीन और चमत्कारी मंदिर मौजूद हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं लोगों को हैरान कर देती हैं. उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक भगवान शिव, नागदेवता और अन्य देवी-देवताओं के हजारों मंदिर मौजूद हैं, जहां भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं. कई मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं तो कई अपने चमत्कारों और अनोखी परंपराओं के कारण दुनियाभर में पहचाने जाते हैं. दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित एक ऐसा ही रहस्यमयी मंदिर है, जहां भक्तों को प्रसाद के रूप में रेत दी जाती है. मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने और नागराज की पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

नागराज वासुकी को समर्पित है यह मंदिर

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर नागरकोइल शहर में स्थित यह प्राचीन मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है. यह मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं के बीच बेहद प्रसिद्ध है. मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह काफी समृद्ध और भव्य होने के बावजूद आज भी इसके गर्भगृह की छत घास, भूसे और ताड़ के पत्तों से बनी हुई है. कहा जाता है कि कई बार मंदिर की छत को स्थायी बनाने या उसे सोने से ढकने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह बाधा उत्पन्न हो गई.

जब सपने में प्रकट हुए नागदेवता

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, जब भी मंदिर की छत को आधुनिक रूप देने की कोशिश की गई, तब नागदेवता ने सपने में प्रकट होकर ऐसा न करने का संकेत दिया. लोगों का मानना है कि नागराज को प्रकृति और सादगी प्रिय है, इसलिए उन्हें घास-फूस और ताड़ के पत्तों से बनी छत ही पसंद है. इसी वजह से आज भी मंदिर की यह परंपरा कायम है और हर साल तमिल माह आषाढ़ में इस छत को बदला जाता है. खास बात यह है कि जब भी छत बदलने का कार्य होता है, मंदिर के पुजारी को सांप के दर्शन अवश्य होते हैं.

गर्भगृह में रखा जाता है रेत

मंदिर का गर्भगृह भी अन्य मंदिरों से काफी अलग माना जाता है. नागराज वासुकी की प्रतिमा के पास रेत रखी जाती है, जिसे नागदेवता को ठंडक पहुंचाने वाला माना जाता है. यही रेत मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दी जाती है. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस रेत को शरीर पर लगाने से त्वचा संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

अनोखी है मंदिर की वास्तुकला

मंदिर की वास्तुकला भी बेहद खास और सादगी से भरी हुई है. मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे महामेरु मलिगई कहा जाता है, देखने में किसी बौद्ध विहार जैसा दिखाई देता है. मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है, लेकिन श्रद्धालु दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं. मंदिर में मुख्य देवता पांच सिर वाले नागराज हैं. इसके अलावा यहां भगवान अनंतकृष्णन, भगवान शिव, मुरुगन और देवी दुर्गा की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं.

सैकड़ों नाग मूर्तियां करती हैं मंदिर की रक्षा

मंदिर परिसर में एक अलग गर्भगृह भी बनाया गया है, जहां सैकड़ों सांपों की मूर्तियां स्थापित हैं. ऐसी मान्यता है कि ये नाग मूर्तियां मंदिर और आसपास के क्षेत्र की रक्षा करती हैं. नागपंचमी और आयुल्या पूजा के दौरान यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस अवसर पर नागराज को दूध अर्पित किया जाता है और घर-परिवार की सुख-शांति की कामना की जाती है.

दर्शन मात्र से दूर होती हैं परेशानियां

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नागराज वासुकी और भगवान शिव की पूजा करने से कालसर्प दोष और जीवन की कई बाधाओं से मुक्ति मिलती है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस मंदिर में सच्चे मन से दर्शन करने पर हर परेशानी दूर हो जाती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.