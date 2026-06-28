रहस्यमय है जगन्नाथ पुरी मंदिर, उलटी दिशा में लहराता है गुंबद का झंडा हवा, भगवान विश्वकर्मा ने बनाई मूर्तियां

Jagannath Puri Temple: भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर पुरी में भगवान जगन्नाथ का है. सनातन धर्म के चार पवित्र धामों में से एक ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर को आस्था और रहस्यों का अनोखा संगम माना जाता है. हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. लेकिन, यह मंदिर केवल अपनी धार्मिक महत्ता के कारण ही नहीं, बल्कि कई ऐसे रहस्यमयी तथ्यों की वजह से भी दुनियाभर में प्रसिद्ध है, जिनका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिल पाया है.

मंदिर के अनसुलझे रहस्य

भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों में सबसे चर्चित है मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज, जिसके बारे में मान्यता है कि वह हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है. इसके अलावा मंदिर के ऊपर से पक्षियों का न उड़ना, मुख्य शिखर की परछाईं स्पष्ट रूप से नजर न आना और रोजाना बनने वाला महाप्रसाद कभी कम या ज्यादा न पड़ना भी लोगों को आश्चर्यचकित करता है. इन रहस्यों को लेकर आज भी श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के बीच जिज्ञासा बनी हुई है.

जगन्नाथ पुरी मंदिर का पौराणिक महत्व

ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर सनातन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है. इसे हिंदू धर्म के चार धाम (बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी) में शामिल किया गया है. भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण को यहां भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है. उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं.

मंदिर का इतिहास

इतिहासकारों के अनुसार, वर्तमान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने शुरू कराया था. बाद में उनके उत्तराधिकारी राजा अनंगभीम देव ने इसका निर्माण पूरा कराया. यह मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है. हालांकि, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की परंपरा इससे भी कहीं अधिक प्राचीन है. माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की पूजा प्राचीन काल से होती आ रही है और समय-समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ.

पौराणिक महत्व

पुराणों के अनुसार, मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर नीलमाधव के रूप में अपनी मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया था. लंबे प्रयासों के बाद उन्हें नीलमाधव का रहस्य पता चला. इसके बाद भगवान के निर्देश पर समुद्र से निकले दिव्य काष्ठ (दारु ब्रह्म) से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गईं.

भगवान विश्वकर्मा ने बनाई मूर्ति

मान्यता है कि, स्वयं विश्वकर्मा बढ़ई का रूप धारण कर मूर्तियां बनाने आए थे. उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तक निर्माण पूरा न हो, कोई भी द्वार नहीं खोलेगा. लेकिन रानी की अधीरता के कारण समय से पहले द्वार खोल दिया गया. तब विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी अवस्था में ही रह गईं. यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ-पैर पूर्ण रूप से विकसित नहीं दिखाई देते.