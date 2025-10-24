Premanand Maharaj health : बैतूल में मुस्लिम युवाओं ने प्रेमानंद महाराज के लिए की कामना, पहलवान बाबा की दरगाह पर चढ़ाई चादर

Premanand Maharaj health : वृंदावन के फेमस संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे देश में प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में मुस्लिम समाज के लोगों ने आपसी प्रेम और भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की. उन्होंने शहर की पहलवान बाबा की दरगाह पर पहुंचकर विशेष दुआ मांगी और महाराज की फोटो के समक्ष चादर चढ़ाई.

दरगाह परिसर में जुटे मुस्लिम युवाओं ने प्रेमानंद महाराज की दीर्घायु और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष नमाज अदा की. हाथों में महाराज का चित्र लेकर उन्होंने शांति और सद्भावना का संदेश दिया. ये दृश्य देखकर उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं. इस आयोजन ने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और बीमारी या दुःख के समय समाज एकजुट होकर खड़ा होता है.

लगातार हो रही हैं देशभर में प्रार्थनाएं

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज अस्वस्थ हैं. उनके अनुयायी देशभर के मंदिरों, आश्रमों और धार्मिक स्थलों पर निरंतर हवन, भजन और प्रार्थनाएं कर रहे हैं. भक्तों का विश्वास है कि सामूहिक प्रार्थनाओं की शक्ति से महाराज जल्द स्वस्थ होकर अपने अनुयायियों के बीच लौटेंगे.

सामाजिक एकता का शानदार एग्जांपल

इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष शारिक खान, नूर पाशा खान, जौहर पटेल, असलम काजी, शेख सलीम, सईद शाह बाबा, शेख आरिफ, इरफान नूरानी, शेख निसार, इकबाल खान, फिरदौस खान, वसीम शेख और खुर्शीद अली आरिफ कुरैशी सहित कई लोग उपस्थित रह. सभी ने एक स्वर में कहा कि धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवीय भावनाएं सबको जोड़ती हैं.

एकता और सद्भाव का संदेश

बैतूल में मुस्लिम समाज की इस पहल ने देश को ये सिखाया कि जब इंसानियत प्राथमिकता बन जाए, तो समाज में नफरत की कोई जगह नहीं रहती. संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की कामना के बहाने ये आयोजन हिंदू-मुस्लिम एकता का सशक्त प्रतीक बन गया.