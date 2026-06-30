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कैमूर की मां मुंडेश्वरी का चमत्कार, जहां देवी के सामने खुद मूर्छित हो जाता है बकरा, मंदिर में दी जाती रक्तहीन बकरे की बलि

Mundeshwari Devi Temple: बिहार के कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर में सदियों से बिना रक्त बहाए बकरे की बलि दी जाती है. जानिए इस प्राचीन मंदिर का इतिहास, रहस्य और धार्मिक महत्व.

By: Lalit Kumar | Published: June 30, 2026 1:33:54 PM IST

कैमूर की मां मुंडेश्वरी का चमत्कार, जहां देवी के सामने खुद मूर्छित हो जाता है बकरा, मंदिर में दी जाती रक्तहीन बकरे की बलि


Mundeshwari Devi Temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. बिहार के कैमूर जिले की पहाड़ियों पर स्थित मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर भी इन्हीं में से एक है. यह मंदिर न केवल अपनी प्राचीन वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां होने वाली अनोखी रक्तहीन बलि की परंपरा भी देश-विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है. मान्यता है कि मां मुंडेश्वरी देवी के दरबार में बकरे की बलि तो दी जाती है, लेकिन इसमें न तो बकरे का वध किया जाता है और न ही खून की एक बूंद बहती है. यही वजह है कि इस परंपरा को रक्तहीन बलि कहा जाता है. आइए जानते हैं मंदिर के बारे में-

माता के सामने मूर्छित हो जाता है बकरा

स्थानीय लोगों के अनुसार जब श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर बकरे को माता के सामने लाते हैं, तब पुजारी देवी का अक्षत (चावल) और फूल बकरे पर छिड़कते हैं. इसके बाद बकरा कुछ ही क्षणों में मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है. कुछ देर बाद जब पुजारी उसे दोबारा स्पर्श करते हैं या माता का आशीर्वाद देते हैं, तो बकरा फिर सामान्य होकर उठ खड़ा होता है और वहां से चल देता है. इस पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की हिंसा या रक्तपात नहीं होता.

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हजारों साल पुराना है मंदिर

इतिहासकारों के अनुसार मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर भारत के सबसे प्राचीन जीवित हिंदू मंदिरों में गिना जाता है. माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग दूसरी से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था. मंदिर की अष्टकोणीय संरचना इसे अन्य मंदिरों से अलग पहचान देती है. इसकी दीवारों और स्तंभों पर बनी प्राचीन नक्काशी तत्कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है.

कैमूर की मां मुंडेश्वरी का चमत्कार, जहां देवी के सामने खुद मूर्छित हो जाता है बकरा, मंदिर में दी जाती रक्तहीन बकरे की बलि

शिव और शक्ति की संयुक्त आराधना

इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहां मां मुंडेश्वरी देवी के साथ भगवान शिव की भी पूजा होती है. गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और देवी की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र हैं. कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं.

नवरात्र में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इसके अलावा वर्षभर देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इस रहस्यमयी मंदिर और इसकी अनोखी परंपरा को देखने आते हैं. मंदिर परिसर से कैमूर की पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य भी देखने को मिलता है.

आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम

मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, प्राचीन इतिहास और लोक आस्थाओं का जीवंत प्रतीक है. यहां होने वाली रक्तहीन बलि की परंपरा आज भी शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है. हालांकि इस घटना को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन भक्त इसे माता की दिव्य कृपा और चमत्कार के रूप में देखते हैं. यही कारण है कि कैमूर का यह प्राचीन मंदिर आज भी रहस्य, श्रद्धा और विश्वास का अनोखा संगम बना हुआ है.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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