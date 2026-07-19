8, 17 या 26 तारीख को हुआ है जन्म? मूलांक 8 वाले होते हैं शनिदेव के प्रिय, 7 खूबियां बनाती हैं उन्हें सबसे अलग

Mulank 8 Personality: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष का भी बहुत महत्व है. इसके जरिए जातक की जन्मतिथि के अनुसार उसके मूलांक का निर्धारण होता है. अंक शास्त्र में जातक के लिए 01 से लेकर 09 तक के अंक निर्धारित किए गए हैं. सभी मूलांक पर किसी न किसी ग्रह का अधिपत्य रहता है, जिसका प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है. वैसे तो कई मूलांक शुभ माने जाते हैं, लेकिन मूलांक 8 में जन्मे लोगों का स्वभाव ज्यादा अच्छा साबित हो सकते हैं. क्योंकि, इनका स्वामी न्याय के देवता शनिदेव होते हैं. इनके जन्म की तारीख 8, 17 और 26 होती है. न्यूमेरेलॉजी के अनुसार, मूलांक 8 वाले बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने ही नरम दिल वाले होते हैं. अब सवाल है कि आखिर 8 मूलांक के लोग कैसे होते हैं? कैसी होती है मूलांक 8 वालों की खासियत. इस बारे में बता रहे हैं नोएडा के ज्योतिष एवं अंक ज्योतिष विशेषज्ञ राकेश चतुर्वेदी-

मूलांक 8 पर होता है शनिदेव का प्रभाव

ज्योतिष एवं अंक विशेषज्ञ के अनुसार, मूलांक 8 वाले बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने ही नरम दिल वाले होते हैं. मूलांक 8 की कैटैगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 28 तारीख को होता है. इस मूलांक का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है. न्यूमेरेलॉजी के अनुसार इन लोगों का स्वभाव बाकी लोगों से थोड़ा अलग होता है.

ऊपर से स्वभाव होता है सख्त

मूलांक 8 वाले जब पहली बार मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कम बोलते होंगे और इनका स्वभाव काफी सख्त है. हालांकि हकीकत ये होती है कि इनका दिल बहुत ही साफ होता है और ये इमोशनल भी होते हैं.

सोच-विचार करते हैं फैसला

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार, मूलांक 8 वाला व्यक्ति बिना सोचे-समझे ही कोई भी फैसला नहीं लेता है. ये लोग हर बात को पहले ठीक से समझते हैं. ऐसे में ये शांत रहना पसंद करते हैं. इसी वजह से अक्सर लोग इन्हें रिजर्व स्वभाव का समझ लेते हैं.

मेहनत के वजूद बढ़ते हैं आगे

न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 8 वाले शॉर्टकट लेने में भरोसा नहीं करते हैं. अपनी मेहनत और धैर्य के दम पर ये हर मुकाम हासिल कर लेते हैं. इनकी खास बात यही है कि ये लोग मेहनत से घबराते नहीं है. हालांकि इन्हें सफलता देर से मिलती है लेकिन इन्हें खुद पर भरोसा होता है कि सब अच्छा ही होगा.

ताउम्र दिल से निभाते हैं हर रिश्ता

मूलांक 8 वाले लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं. हालांकि जब ये किसी को अपना मानते हैं तो उसका साथ पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं. इनकी जिंदगी में रिश्ते बहुत ही कम होते हैं. ये लोगों की गलत बात को पसंद नहीं करता है. अगर किसी के साथ गलत हो रहा होगा तो ये उसके खिलाफ आवाज उठाने से चूकते नहीं हैं.