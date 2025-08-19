Home > अध्यात्म > अरबपति बनते हैं इस मूलांक के लोग, शनि देव की रहती है इनपर खास कृपा, लेकिन अपने धन का नहीं उठा पाते सुख

अरबपति बनते हैं इस मूलांक के लोग, शनि देव की रहती है इनपर खास कृपा, लेकिन अपने धन का नहीं उठा पाते सुख

Mulank 8 Personality: अंक ज्योतिष आपके जीवन के कई राज़ खोल सकता है। यह आपके जन्म से लेकर आपके स्वभाव तक, सब कुछ बता सकता है। धन, भाग्य, हर चीज़ को मूलांक के ज़रिए पहचाना और समझा जा सकता है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 19, 2025 14:27:10 IST

Mulank 8 Personality: अंक ज्योतिष आपके जीवन के कई राज़ खोल सकता है। यह आपके जन्म से लेकर आपके स्वभाव तक, सब कुछ बता सकता है। धन, भाग्य, हर चीज़ को मूलांक के ज़रिए पहचाना और समझा जा सकता है। आपके जीवन से जुड़ा हर अंक किसी न किसी तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए कुछ प्रमुख मूलांक वाले लोगों का स्वभाव अन्य मूलांकों से काफ़ी अलग देखा जाता है। यह आपके भविष्य और भाग्य का आकलन करता है।

शनि देव का रहता है खास कृपा

शनि ग्रह व्यक्ति को धैर्य रखना सिखाता है। यह किसी को तुरंत कोई परिणाम नहीं देता, बल्कि उसे उसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। शनि बहुत देर से फल देता है। मूलांक 8 वाले लोगों को अपार धन की प्राप्ति होती है। लेकिन शनि के प्रभाव के कारण यह वरदान लंबे समय के बाद बरसता है, जिसके बाद कई जगहों पर देखा गया है कि व्यक्ति स्वयं उस धन का आनंद नहीं ले पाता।

धन कमाने में होते है माहिर

शनि के प्रभाव के कारण मूलांक 8 वाले लोग अनुशासित और दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्होंने जीवन में इतने उतार-चढ़ाव देखे होते हैं कि अब उनका मन इन भौतिक सुख-सुविधाओं से ऊपर उठ जाता है और विलासिता की इच्छा समाप्त हो जाती है।
मूलांक 8 वाले लोग धन कमाने में माहिर होते हैं, लेकिन शनि का प्रभाव इनके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयाँ भी लाता है। ये लोग दूसरों की भलाई, सामाजिक कार्यों या व्यवसाय के विस्तार पर अपना धन खर्च करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सुख-शांति के लिए समय या मानसिकता नहीं बना पाते। शनि के कठोर स्वभाव के कारण ये लोग तनाव, अकेलेपन या असंतोष के शिकार हो सकते हैं।

