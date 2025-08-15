Home > अध्यात्म > इस मूलांक की लड़कियां होती है सास की चहेती,पति के लिए होती है राजकुमारी,ससुराल वालों के दिलों पर करती है राज

इस मूलांक की लड़कियां होती है सास की चहेती,पति के लिए होती है राजकुमारी,ससुराल वालों के दिलों पर करती है राज

Mulank 3 Girl Personality: आज हम बताएंगे कि वह कौन सा मूलांक है जिसमें जन्म लेने वाली लड़कियों को सुखी ससुराल मिलता है। वे अपने पति के साथ-साथ सास की भी प्रिय बनती हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 15, 2025 13:54:05 IST

Mulank 3 Girl Personality:
Mulank 3 Girl Personality:

Mulank 3 Girl Personality: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का विशेष महत्व होता है। मूलांक से व्यक्ति के बारे में कई बातें पता लगाई जा सकती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा मूलांक है जिसमें जन्म लेने वाली लड़कियां अपने ससुराल वालों की आँखों का तारा बनती हैं। शादी के बाद खुशियाँ उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं।

होती है सास की चहेती

मूलांक 3 वाली लड़कियां अपने गुणों के कारण अपने पति और सास की प्रिय बन जाती हैं। इनके गुण ससुराल वालों को बहुत आकर्षित करते हैं। इतना ही नहीं, इस अंक की लड़कियां अपनी सास की भी लाडली होती हैं। ये लड़कियां अपने जीवनसाथी के प्रति बहुत ईमानदार और परिवार के प्रति गहरी निष्ठा रखती हैं। इनके गुणों के कारण घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है।

पति के लिए होती है भाग्यशाली

अंक 3 वाली लड़कियां स्वभाव से बहुत ही चतुर और प्रतिभाशाली होती हैं। ये लोग अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। इस अंक का स्वामी गुरु है और इसके प्रभाव से इन्हें जीवन में अपार सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। इन लोगों को हर कदम पर भाग्य का साथ मिलता है। विवाह के बाद इनके पति को भी हर काम में सफलता मिलने लगती है। इस अंक की लड़कियां अपने स्वभाव से सभी का दिल जीत लेती हैं।

लड़की की पहली पसंद होते हैं इस मूलांक के लड़के, शादी के बाद पत्नी को बना के रहते है राजकुमारी, पार्टनर से करते है बेइंतहार…

समाज में मिलता है बहुत सम्मान 

अंक 3 वाली लड़कियां अपने पति से बहुत प्यार करती हैं और जीवन में हर कदम पर अपने पति का साथ देती हैं। हर मुश्किल घड़ी में इनके पति को इनका साथ मिलता है। इस मामले में भी इनके पति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये अपने पति को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देतीं और उनका बहुत ख्याल रखती हैं। पति के साथ-साथ इस अंक की लड़कियां पूरे ससुराल वालों को खुश रखती हैं। ये अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलती हैं। समाज में इनका बहुत सम्मान होता है। वे अपने साथी के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं।

करियर में आगे बढ़ने से रोक रही आपके ऑफिस बैग मे रखी ये 5 चीजें, निकाल के आज ही फेक दे बाहर, वरना तरक्की में…

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Tags: mulank 3 girl personalitymulank 3 girl personality in hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025

जन्माष्टमी के अगले ही दिन इन 3 राशियों का खुलेगा...

August 15, 2025

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को करना चाहते है खुश तो...

August 15, 2025

Krishna janmashtami के दिन घर की इस दिशा में रखें...

August 15, 2025

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025
इस मूलांक की लड़कियां होती है सास की चहेती,पति के लिए होती है राजकुमारी,ससुराल वालों के दिलों पर करती है राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस मूलांक की लड़कियां होती है सास की चहेती,पति के लिए होती है राजकुमारी,ससुराल वालों के दिलों पर करती है राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस मूलांक की लड़कियां होती है सास की चहेती,पति के लिए होती है राजकुमारी,ससुराल वालों के दिलों पर करती है राज
इस मूलांक की लड़कियां होती है सास की चहेती,पति के लिए होती है राजकुमारी,ससुराल वालों के दिलों पर करती है राज
इस मूलांक की लड़कियां होती है सास की चहेती,पति के लिए होती है राजकुमारी,ससुराल वालों के दिलों पर करती है राज
इस मूलांक की लड़कियां होती है सास की चहेती,पति के लिए होती है राजकुमारी,ससुराल वालों के दिलों पर करती है राज
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?