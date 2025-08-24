Home > अध्यात्म > Numerology: इस मूलांक की लड़कियां दिखने हैं होती है बहुत मासूम, लेकिन दिमाग की होती हैं उतनी ही तेज

Numerology: इस मूलांक की लड़कियां दिखने हैं होती है बहुत मासूम, लेकिन दिमाग की होती हैं उतनी ही तेज

Mulank 2 personality: अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ खास तारीखों में जन्मी लड़कियां बेहद मासूम दिखती हैं। इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है। ये हमेशा सोच-समझकर फैसले लेती हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 24, 2025 13:13:04 IST

Mulank 2
Mulank 2

Mulank 2: अंक ज्योतिष के अनुसार, आप किसी भी व्यक्ति के मूलांक से उसके व्यक्तित्व, व्यवहार और भविष्य के बारे में पता कर सकते हैं। जिन लड़कियों का जन्मांक 2 होता है, वे दिखने में तो बहुत मासूम सी होती है पर दिमाग से उतनी ही  तेज़ होती हैं।

जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख हुआ रहता है उनका मूलांक 2 होता है और इन लोगों के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते है। ये लोग मानसिक रूप से बहुत मज़बूत होते है। मूलांक 2 वाली लड़कियां भावुक और बुद्धिमान होती हैं। ये भावनात्मक रूप से मज़बूत होती हैं। ये मासूम और शांत दिखती हैं, लेकिन दिमाग से काम लेती हैं।

बुद्धि से होती है तेज

ये लड़कियां बुद्धि और बोलने की कला में निपुण होती हैं। ये अपने करियर में ऊंचाइयों को छूती हैं। ये मासूम दिखते हैं और दिमाग से काम करते हैं। हालांकि, अंक 2 वाले लोगों को काम के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। इन्हें जो भी काम करते हैं, उसके लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है। साथ ही, अंक 2 वाले लोग किसी भी काम में सफलता न मिलने पर निराश हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से जल्दी निराश हो जाते हैं।

होती है भावुक 


अंक 2 लड़कियां बहुत ही भावुक होती हैं। जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जिसके कारण ये एक ही काम को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते और न ही ज़्यादा देर तक सोच पाते हैं। अंक 2 वाले लोगों में आत्मविश्वास की कमी भी देखी जाती है। हालाँकि, ये शिक्षा के क्षेत्र में माहिर होते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

Tags: mulank 2Mulank 2 personality
