लड़की की पहली पसंद होते हैं इस मूलांक के लड़के, शादी के बाद पत्नी को बना के रहते है राजकुमारी, पार्टनर से करते है बेइंतहार प्यार

Mulank 2: वह कौन सा अंक है जिसमें जन्मे लड़के शादी के बाद अपनी पत्नियों को राजकुमारियों की तरह रखते हैं? आइए आपको बताते हैं।अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के अंक बताए गए हैं और हर एक अंक किसी न किसी ग्रह से संबंधित ही होता है। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 वाले लोगों की।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 13, 2025 13:06:44 IST

Mulank 2: अंक ज्योतिष में हर अंक का विशेष महत्व होता है। किसी व्यक्ति के अंक से उसके बारे में कई बातें पता लगाई जा सकती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा अंक है जिसमें जन्मे लड़के शादी के बाद अपनी पत्नियों को राजकुमारियों की तरह रखते हैं।अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के अंक बताए गए हैं और हर एक अंक किसी न किसी ग्रह से संबंधित ही होता है। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 वाले लोगों की।

किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लड़कों का मूलांक 2 होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इस मूलांक वाले लोग एक अच्छे जीवनसाथी साबित होते हैं। मूलांक 2 वाले लोग भावुक और संवेदनशील होते हैं। ये अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। साथ ही, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। मूलांक 2 वाले लोग अपनी पत्नी की सभी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं और अपनी पत्नियों को सरप्राइज देना पसंद करते हैं।

 बेहद ही सरल और दयालु किस्म के होते ये लोग

मूलांक 2 के लोग बेहद ही सरल और दयालु किस्म के होते हैं। ये बहुत ही मेहनती और रचनात्मक भी होते हैं। ये लड़के हमेशा अपने पूरे परिवार को साथ लेकर ही चलते हैं। ये लड़के लड़कियों की लिस्ट में सबसे आगे होते हैं।मूलांक 2 वाले लोग बहुत भावुक होते हैं। जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जिसके कारण ये एक ही काम को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते और न ही ज़्यादा देर तक सोच पाते हैं।

आत्मविश्वास  की होती है कमी

मूलांक 2 वाले लोग स्वभाव से शांत और धैर्यवान होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में टिके रहने की कोशिश करते हैं और समस्याओं का समाधान ढूँढने में विश्वास रखते हैं। मूलांक 2 वाले लोगों में आत्मविश्वास की कमी भी देखी जाती है। हालाँकि, ये शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। साथ ही, इनमें धन संचय करने की आदत होती है। हालाँकि, मूलांक 2 वाले लोगों को काम के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। इन्हें जो भी काम करते हैं उसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। साथ ही, मूलांक 2 वाले लोग किसी भी काम में सफलता न मिलने पर निराश हो जाते हैं और स्वभाव से जल्दी निराश हो जाते हैं।

