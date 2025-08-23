Home > अध्यात्म > इस मूलांक के लोग बनते है करोड़पति , धन के मामले सबसे में भाग्यशाली, मां लक्ष्मी की कृपा से इन लोगों की भरी रहती है तीजोरी

इस मूलांक के लोग बनते है करोड़पति , धन के मामले सबसे में भाग्यशाली, मां लक्ष्मी की कृपा से इन लोगों की भरी रहती है तीजोरी

Mulank 1 personality: अंक ज्योतिष के अनुसार, हर अंक की अपनी एक विशेषता होती है, इसलिए आज हम बात करेंगे उस अंक वाले उन लड़कों के बारे में जो अंबानी जैसे अमीर होते हैं।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 23, 2025 15:33:04 IST

Mulank 1 personality
Mulank 1 personality

Mulank 1 personality:  अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक होते हैं। हर अंक व्यक्ति के करियर, प्रेम, विवाह और जीवन के कई पहलुओं को दर्शाता है। इसलिए आज हम जानेंगे उस अंक वाले उन लोगों के बारे में जो अंबानी जैसे अमीर होते हैं और पैसा उनके पीछे-पीछे चलता है।

जिन लोगों का भी जन्म किसी महीने के 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ रहता है, उनका मूलांक 1 होता है। इनका स्वामी ग्रह सूर्य है, जिसे ग्रहों का राजा कहा जाता है। ऐसे में इस अंक के लोग जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। चूँकि इनका स्वामी ग्रह सूर्य है, जिसे राजा कहा जाता है, इसलिए इस अंक के लोग भी उसी तरह राजा जैसा जीवन जीते हैं।

निडर स्वभाव के होते हैं ये लोग

इस अंक के लोग स्वभाव से बहुत निडर होते हैं, ये किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं। इस अंक वाले लोगों पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इन्हें समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है। ये अपनी मेहनत से भविष्य में बहुत धनवान बनते हैं। इनमें नेतृत्व के अच्छे गुण होते हैं, इसलिए ये जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, उसमें बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं।

Ank Jyotish के अनुसार इन जन्मतिथियों के लोग बनते हैं पैसा छापने वाले, कभी खाली हाथ नहीं रहते

बेहद जिद्दी होते है 

लोग इनके बातचीत करने के तरीके से आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं। ये स्वभाव से जिद्दी होते हैं, इसलिए अगर ये कुछ ठान लें, तो उसे करके ही रहते हैं। ये किसी भी काम को करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं।

बेहद भाग्यशाली होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, इनका हर एक सपना होता है पूरा, पलकों पर बिठाकर कर रखता है जीवनसाथी

धन की नहीं होती कमी

ये हर क्षेत्र में सूर्य की तरह चमकते हैं, इनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। ये स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, इसलिए इन्हें किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं आता। इस अंक वाले लोग ज़्यादातर व्यापार करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: mulank 1mulank 1 personalitymulank 1 personality in hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
इस मूलांक के लोग बनते है करोड़पति , धन के मामले सबसे में भाग्यशाली, मां लक्ष्मी की कृपा से इन लोगों की भरी रहती है तीजोरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस मूलांक के लोग बनते है करोड़पति , धन के मामले सबसे में भाग्यशाली, मां लक्ष्मी की कृपा से इन लोगों की भरी रहती है तीजोरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस मूलांक के लोग बनते है करोड़पति , धन के मामले सबसे में भाग्यशाली, मां लक्ष्मी की कृपा से इन लोगों की भरी रहती है तीजोरी
इस मूलांक के लोग बनते है करोड़पति , धन के मामले सबसे में भाग्यशाली, मां लक्ष्मी की कृपा से इन लोगों की भरी रहती है तीजोरी
इस मूलांक के लोग बनते है करोड़पति , धन के मामले सबसे में भाग्यशाली, मां लक्ष्मी की कृपा से इन लोगों की भरी रहती है तीजोरी
इस मूलांक के लोग बनते है करोड़पति , धन के मामले सबसे में भाग्यशाली, मां लक्ष्मी की कृपा से इन लोगों की भरी रहती है तीजोरी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?