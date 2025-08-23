इस मूलांक के लोग बनते है करोड़पति , धन के मामले सबसे में भाग्यशाली, मां लक्ष्मी की कृपा से इन लोगों की भरी रहती है तीजोरी

Mulank 1 personality: अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक होते हैं। हर अंक व्यक्ति के करियर, प्रेम, विवाह और जीवन के कई पहलुओं को दर्शाता है। इसलिए आज हम जानेंगे उस अंक वाले उन लोगों के बारे में जो अंबानी जैसे अमीर होते हैं और पैसा उनके पीछे-पीछे चलता है।



जिन लोगों का भी जन्म किसी महीने के 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ रहता है, उनका मूलांक 1 होता है। इनका स्वामी ग्रह सूर्य है, जिसे ग्रहों का राजा कहा जाता है। ऐसे में इस अंक के लोग जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। चूँकि इनका स्वामी ग्रह सूर्य है, जिसे राजा कहा जाता है, इसलिए इस अंक के लोग भी उसी तरह राजा जैसा जीवन जीते हैं।

निडर स्वभाव के होते हैं ये लोग

इस अंक के लोग स्वभाव से बहुत निडर होते हैं, ये किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं। इस अंक वाले लोगों पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इन्हें समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है। ये अपनी मेहनत से भविष्य में बहुत धनवान बनते हैं। इनमें नेतृत्व के अच्छे गुण होते हैं, इसलिए ये जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, उसमें बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं।

बेहद जिद्दी होते है

लोग इनके बातचीत करने के तरीके से आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं। ये स्वभाव से जिद्दी होते हैं, इसलिए अगर ये कुछ ठान लें, तो उसे करके ही रहते हैं। ये किसी भी काम को करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं।

धन की नहीं होती कमी

ये हर क्षेत्र में सूर्य की तरह चमकते हैं, इनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। ये स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, इसलिए इन्हें किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं आता। इस अंक वाले लोग ज़्यादातर व्यापार करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं।

