इस मूलांक की लड़कियां प्यार में होती है पागल, किसी भी हद तक जाने को रहती है तैयार, जानें इनकी खासियत

Mulank 1 Personality: किसी व्यक्ति का मूलांक उसके भविष्य, करियर और व्यक्तित्व के बारे में बता सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्मतिथि से जाना जाता है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 7, 2025 14:57:52 IST

Mulank 1 Personality
Mulank 1 Personality

Mulank 1 Personality: किसी व्यक्ति का मूलांक उसके भविष्य, करियर और व्यक्तित्व के बारे में बता सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्मतिथि से जाना जाता है। कुछ लोग बहुत प्यार करने वाले होते हैं, तो कुछ लोग स्वभाव से बहुत ज़िद्दी होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपना प्यार पाने के लिए अपने परिवार से भी लड़ जाते हैं।

यह कौन सा मूलांक है?

मूलांक 1 से 9 के बीच होता और अपनी जन्मतिथि को जोड़कर आप आसानी से अपना मूलांक जान सकते हैं। जिन लोगों का जन्म1, 10, 19 या 28 को हुआ होता है उनका है मूलांक 1 होता है और मूलांक 1 वाली लड़कियां अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हैं। ये लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जानें को तैयार रहती हैं। बता दे कि, ये लोग अपने प्यार को पाने के लिए अपने परिवार से भी बगात कर लेती हैं।

इस क्षेत्र में होती है इनकी रूची

इस मूलांक वाली लड़कियां अपनी प्रतिभा के दम पर सफलता हासिल करती हैं। आप इन्हें कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। इन्हें हमेशा दूसरों से अलग काम करने में मज़ा आता है। मूलांक 1 वाली लड़कियों का वैवाहिक जीवन सुख और समृद्धि लेकर आता है। ये एक अच्छी माँ और पत्नी बन सकती हैं। इनके पास ज्ञान का भंडार होता है और लोग इनकी बातें सुनना भी पसंद करते हैं।

शीशे की तरह साफ होता है इनका दिल 

मूलांक 1 वाली लड़कियां जिद्दी होती हैं, लेकिन इनका दिल शीशे की तरह साफ होता है। ये किसी का दिल दुखाना पसंद नहीं करतीं। ये अपने पार्टनर का हर सुख-दुख में साथ देती हैं। मूलांक 1 वाली लड़कियां बड़ों का सम्मान करती हैं, लेकिन अगर कोई इनसे ऊँची आवाज़ में बात करे तो ये बर्दाश्त नहीं करतीं। वे अपने पति की हर सफलता में उनका साथ देती हैं और अपने माता-पिता से बहुत प्यार करती हैं।

