मुक्तिनाथ मंदिर… जहां 108 पवित्र जलधाराओं में स्नान करने से प्राप्त होती है मोक्ष, जानिए इसकी धार्मिक मान्यता

Muktinath Temple Nepal: भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर नेपाल में है. जी हां, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा नेपाल का मुक्तिनाथ मंदिर आस्था, आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का अद्भुत संगम माना जाता है. हर साल भारत, नेपाल समेत दुनिया के कई देशों से हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि, यहां भगवान मुक्तिनारायण (भगवान विष्णु) के दर्शन और मंदिर परिसर में स्थित 108 पवित्र जलधाराओं में स्नान करने से इंसान के पापों का नाश होता है. साथ ही, उसे जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है. यही कारण है कि, मुक्तिनाथ धाम को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है. आइए जानते हैं इस पवित्र धाम के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां-

श्रीहरि भगवान विष्णु को समर्पित है यह धाम

नेपाल के मुस्तांग जिले में समुद्र तल से लगभग 3,800 मीटर (करीब 12,500 फीट) की ऊंचाई पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर भगवान विष्णु के मुक्तिनारायण स्वरूप को समर्पित है. वैष्णव परंपरा में इसका विशेष महत्व है और इसे 108 दिव्य देशम (Divya Desam) में शामिल किया जाता है. ऐसी मान्यता है कि यहां श्रीहरि भगवान विष्णु स्वयं भक्तों को मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं.

108 पवित्र जलधाराओं का महत्व क्या?

मंदिर के पीछे पत्थर की दीवार में 108 गौमुखों के रूप में पवित्र जलधाराएं प्रवाहित होती हैं. श्रद्धालु इन सभी जलधाराओं के नीचे स्नान करते हैं. लोगों में आस्था है कि ऐसा करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है. इसके अलावा, यहां दो पवित्र कुंड भी हैं, जिनमें स्नान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है.

हिंदू-बौद्ध… दोनों के लिए पूजनीय

मुक्तिनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, यह केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थल है. बौद्ध परंपरा में इसे ‘चुमिग ग्यात्सा’ (Chumig Gyatsa) कहा जाता है, जिसका अर्थ है ‘108 जल स्रोतों का स्थान’. यही वजह है कि यहां, दोनों धर्मों के श्रद्धालु यहां समान श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना करते हैं.

दिव्य ज्योति भी आकर्षण का केंद्र

मंदिर परिसर में स्थित ज्वाला माई मंदिर भी श्रद्धालुओं के बीच विशेष आस्था का केंद्र है. यहां प्राकृतिक गैस से निकलने वाली लौ लगातार जलती रहती है. जल, वायु और अग्नि का यह अनोखा संगम लोगों को आश्चर्यचकित करता है और इसे दिव्य चमत्कार के रूप में देखा जाता है.

मुक्तिनाथ धाम की यात्रा कब करें?

मुक्तिनाथ धाम की यात्रा के लिए मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है. बता दें कि, सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यहां पहुंचना कठिन हो सकता है. इसके अलावा, ऊंचाई अधिक होने के कारण यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की भी सलाह दी जाती है.