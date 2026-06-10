Home > धर्म > Muharram kab hai: नए साल पर छाती पीट-पीटकर रोते हैं मुसलमान! 1 जनवरी नहीं,  इस दिन होती है इस्लाम के नए साल की शुरुआत

Muharram kab hai: नए साल पर छाती पीट-पीटकर रोते हैं मुसलमान! 1 जनवरी नहीं,  इस दिन होती है इस्लाम के नए साल की शुरुआत

Muharram 2026: नया साल आते ही लोग जश्न और पार्टी में डूब जाते हैं, नए साल की शुरुआत होते ही लोग इस चीज में जुट जाते हैं कि आने वाला साल कैसे गुजारना है. लेकिन इस्लामिक कैलेंडर (हिजरी कैलेंडर) के मामले में सब कुछ उल्टा है.

By: Heena Khan | Published: June 10, 2026 7:53:12 AM IST

Muharram kab hai?
Muharram kab hai?


Islamic New Year 2026: नया साल आते ही लोग जश्न और पार्टी में डूब जाते हैं, नए साल की शुरुआत होते ही लोग इस चीज में जुट जाते हैं कि आने वाला साल कैसे गुजारना है. लेकिन इस्लामिक कैलेंडर (हिजरी कैलेंडर) के मामले में सब कुछ उल्टा है. आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस्लामिक नया साल जश्न के साथ नहीं, बल्कि गहरे दुख, कुर्बानी और ऐतिहासिक शोक के साथ शुरू होता है. जी हाँ! इस दिन मुसलमान गम में डूबे हुए होते हैं और ये ही उनके लिए असल में नया साल होता है. इस्लाम के मुताबिक, इस्लामिक नए साल का पहला महीना मुहर्रम होता है. दुनिया भर के मुसलमान इस महीने में जश्न नहीं मनाते; बल्कि वो शोक और दुख का समय मनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुसलमान अपने नए साल की शुरुआत जश्न के बजाय शोक के साथ क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक दर्दभरी और अपनों को खो देने की कहानी है. 

हिंदी-अंग्रेजी कैलेंडर से अलग है इस्लामिक कैलेंडर 

खास बात ये है कि इस्लामिक कैलेंडर अंग्रेजी और हिंदी कैलेंडर से बिल्कुल अलग है. जी हाँ! इसे समझने के लिए, पहले अंग्रेजी और हिंदी कैलेंडर को समझना बेहद जरूरी है. 

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अंग्रेजी कैलेंडर क्या है? 

यह पूरी तरह से सौर कैलेंडर है. यह पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय पर आधारित है. चूंकि एक सौर चक्कर में 365 दिन लगते हैं, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं. अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, नया साल 1 जनवरी को शुरू होता है, और अभी 2026 का साल चल रहा है.

हिंदी कैलेंडर 

हिंदी कैलेंडर एक चंद्र-सौर कैलेंडर है; यह सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति को मिलाकर काम करता है. जहां हिंदी कैलेंडर में महीनों का निर्धारण चंद्रमा की कलाओं (phases) से होता है, वहीं वर्ष का तालमेल सूर्य की गति से बिठाया जाता है. सनातन धर्म में, नया दिन सूर्योदय के बाद शुरू होता है; इसलिए, उदयतिथि (सूर्योदय के समय मौजूद चंद्र तिथि) का महत्व होता है. हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है, और हिंदी नया साल चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है. अभी विक्रम संवत 2083 का साल चल रहा है.

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इस्लामिक कैलेंडर 

इस्लामिक कैलेंडर के बारे में, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अनुसार, यह पूरी तरह से चंद्र कैलेंडर है जो चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर करता है. नया महीना नए चंद्रमा (चाँद) के दिखने के साथ शुरू होता है. क्योंकि यह चंद्र चक्र पर आधारित है, इसलिए एक साल में केवल 354 या 355 दिन होते हैं. इस्लाम में, नया दिन सूरज डूबने के बाद शुरू होता है. इस्लामिक कैलेंडर हिजरी प्रणाली पर चलता है और वर्तमान वर्ष 1447 हिजरी है.

कब है मुहर्रम ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें 2026 में मुहर्रम (इस्लामी नववर्ष का पहला महीना) चांद दिखाई देने पर निर्भर करेगा, 1 मुहर्रम 1448 हिजरी लगभग 16 जून 2026 से शुरू होने की संभावना है. वहीं 10 मुहर्रम (यौम-ए-आशूरा), जो मुहर्रम का सबसे अहम दिन माना जाता है और भारत में सार्वजनिक अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है, लगभग 25 या 26 जून 2026 को पड़ सकता है. मुहर्रम इस्लाम के चार पाक  महीनों में से एक है और इमाम हुसैन की करबला में शहादत की याद में श्रद्धा, शोक, दुःख और इबादत का समय माना जाता है.

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Tags: home-hero-pos-5Islamic New Yearislamic rulesMuharram 2026
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