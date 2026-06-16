Muharram 2026: मुहर्रम 2026 की शुरुआत के साथ बढ़ी चर्चा, आखिर क्यों इस्लाम में इस महीने शादी-ब्याह और जश्न मनाने से परहेज करते हैं लोग?

Muharram 2026: हिंदू धर्म की तरह इस्लाम में भी कुछ विशेष समय ऐसे माने जाते हैं, जिनका धार्मिक महत्व काफी अधिक होता है. इन्हीं में से एक है मुहर्रम का महीना. इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होने के साथ-साथ इसे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

कई मुस्लिम समुदायों में मुहर्रम के दौरान शादी, उत्सव और अन्य बड़े समारोहों से परहेज किया जाता है. हालांकि, इस विषय पर सभी समुदायों की राय एक जैसी नहीं है. कुछ लोग इसे शोक का समय मानते हैं, जबकि कई इस्लामी विद्वानों का कहना है कि मुहर्रम में विवाह करने पर कोई धार्मिक रोक नहीं है.

कब शुरू होगा मुहर्रम 2026?

इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित होता है. सऊदी अरब में 15 जून 2026 की शाम मुहर्रम 1448 हिजरी का चांद दिखाई देने के बाद 16 जून से नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया.भारत में चांद दिखने के आधार पर नया इस्लामी साल 17 जून 2026 से शुरू होने की संभावना है. इसी दिन से मुहर्रम माह का आरंभ माना जाएगा.

क्यों महत्वपूर्ण है मुहर्रम?

मुहर्रम केवल नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह त्याग, धैर्य और सत्य के लिए संघर्ष की याद भी दिलाता है. इस महीने का संबंध कर्बला की ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है, जिसे इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है.

शोक का महीना क्यों कहा जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कर्बला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी. इस घटना को याद करते हुए दुनिया भर के मुसलमान, विशेष रूप से शिया समुदाय, मुहर्रम के दौरान शोक सभाएं आयोजित करते हैं.कई स्थानों पर सुन्नी समुदाय के लोग भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में शामिल होते हैं. इसी कारण मुहर्रम को कई जगहों पर शोक का महीना कहा जाता है.

मुहर्रम में क्या-क्या परंपराएं निभाई जाती हैं?

मुहर्रम के दौरान मजलिसों का आयोजन किया जाता है, जहां कर्बला की घटना का स्मरण किया जाता है. कई शहरों में ताजिए निकाले जाते हैं और आशूरा के दिन विशेष इबादत की जाती है. कुछ लोग इस अवसर पर रोजा भी रखते हैं और दुआ करते हैं.

क्या मुहर्रम में शादी करना मना है?

इस विषय पर अलग-अलग मत देखने को मिलते हैं. कई इस्लामी विद्वानों का मानना है कि मुहर्रम में शादी करने पर कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है. वहीं कुछ समुदाय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से इस महीने में विवाह और उत्सव आयोजित करने से बचते हैं.यही वजह है कि मुहर्रम में शादी को लेकर मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्गों में अलग-अलग परंपराएं और मान्यताएं देखने को मिलती हैं.