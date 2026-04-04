Garuda Purana rules: क्या मृत व्यक्ति की चीजें घर में रखना ठीक है? जानिए नियम और मान्यताएं, क्या कहता है गरुड़ पुराण

Deceased person belongings: किसी अपने के दुनिया से चले जाने के बाद उसकी यादें ही हमारे पास रह जाती हैं. ऐसे में कई लोग उनके कपड़े, गहने या निजी सामान इस्तेमाल करके उन्हें अपने करीब महसूस करने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या यह सही है? हिंदू धर्मग्रंथ गरुड़ पुराण में इस विषय को लेकर कुछ खास नियम और सावधानियां बताई गई हैं.

मृत्यु के बाद आत्मा और वस्तुओं से जुड़ा मोह

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है, लेकिन वह अपने जीवन से जुड़ी चीजों और रिश्तों के प्रति मोह में रहती है. माना जाता है कि यदि हम मृत व्यक्ति की वस्तुओं का लगातार उपयोग करते हैं, तो आत्मा का यह मोह समाप्त होने में अधिक समय लग सकता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कपड़ों में व्यक्ति की ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है. इसलिए उन्हें पहनने से मानसिक असहजता हो सकती है. बेहतर माना जाता है कि इन कपड़ों को साफ कर जरूरतमंदों को दान कर दिया जाए. इसी तरह, गहने लंबे समय तक शरीर के संपर्क में रहते हैं, इसलिए उन्हें सीधे पहनना उचित नहीं माना जाता. हालांकि, यदि किसी ने जीवनकाल में गहने उपहार में दिए हों, तो उन्हें पहनना स्वीकार्य है.

घड़ी, जूते-चप्पल और बर्तनों का उपयोग

मान्यता है कि घड़ी व्यक्ति के समय और जीवन से जुड़ी होती है, इसलिए उसे पहनना रुकावटों का कारण बन सकता है. जूते-चप्पल पृथ्वी तत्व से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें पहनना नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकता है. वहीं बर्तनों में भोजन से जुड़ी सूक्ष्म ऊर्जा होने की बात कही जाती है, जो घर के माहौल को प्रभावित कर सकती है.

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