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Garuda Purana rules: क्या मृत व्यक्ति की चीजें घर में रखना ठीक है? जानिए नियम और मान्यताएं, क्या कहता है गरुड़ पुराण

Deceased person belongings: गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग करने से आत्मा का मोह बना रह सकता है और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं. कपड़े दान करना, गहनों को संभालकर रखना और अन्य चीजों के उपयोग से बचना बेहतर माना गया है. हालांकि, इन मान्यताओं के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जो व्यक्ति को दुख से बाहर निकलने में मदद करता है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 4, 2026 2:10:52 PM IST

Garuda Purana rules: क्या मृत व्यक्ति की चीजें घर में रखना ठीक है? जानिए नियम और मान्यताएं, क्या कहता है गरुड़ पुराण


Deceased person belongings: किसी अपने के दुनिया से चले जाने के बाद उसकी यादें ही हमारे पास रह जाती हैं. ऐसे में कई लोग उनके कपड़े, गहने या निजी सामान इस्तेमाल करके उन्हें अपने करीब महसूस करने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या यह सही है? हिंदू धर्मग्रंथ गरुड़ पुराण में इस विषय को लेकर कुछ खास नियम और सावधानियां बताई गई हैं.

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मृत्यु के बाद आत्मा और वस्तुओं से जुड़ा मोह

गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है, लेकिन वह अपने जीवन से जुड़ी चीजों और रिश्तों के प्रति मोह में रहती है. माना जाता है कि यदि हम मृत व्यक्ति की वस्तुओं का लगातार उपयोग करते हैं, तो आत्मा का यह मोह समाप्त होने में अधिक समय लग सकता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कपड़ों में व्यक्ति की ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है. इसलिए उन्हें पहनने से मानसिक असहजता हो सकती है. बेहतर माना जाता है कि इन कपड़ों को साफ कर जरूरतमंदों को दान कर दिया जाए. इसी तरह, गहने लंबे समय तक शरीर के संपर्क में रहते हैं, इसलिए उन्हें सीधे पहनना उचित नहीं माना जाता. हालांकि, यदि किसी ने जीवनकाल में गहने उपहार में दिए हों, तो उन्हें पहनना स्वीकार्य है.

घड़ी, जूते-चप्पल और बर्तनों का उपयोग

मान्यता है कि घड़ी व्यक्ति के समय और जीवन से जुड़ी होती है, इसलिए उसे पहनना रुकावटों का कारण बन सकता है. जूते-चप्पल पृथ्वी तत्व से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें पहनना नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकता है. वहीं बर्तनों में भोजन से जुड़ी सूक्ष्म ऊर्जा होने की बात कही जाती है, जो घर के माहौल को प्रभावित कर सकती है.

बिस्तर बदलने और पितृ दोष की मान्यता

गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति के बिस्तर को बदलकर नया इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, जिससे आत्मा को शांति मिल सके. यह भी माना जाता है कि इन नियमों का पालन न करने पर पितृ दोष लग सकता है, जिससे जीवन में मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां बढ़ सकती हैं.

धार्मिक ही नहीं, मानसिक पहलू भी है अहम

ये सभी बातें धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं, लेकिन इनके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है. किसी प्रिय व्यक्ति की चीजों का बार-बार उपयोग हमें उसकी यादों में बांधे रखता है और दुख से उबरने में समय लगता है. इसलिए इन नियमों का एक उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करना भी है.

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Tags: deceased person belongingsgaruda purana rules
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