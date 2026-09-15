Home > धर्म > जहां धरती उगलती है आग, वहां 700 साल से गणेशजी का पहरा! रोचक है इंडोनेशिया के इस अनोखे धाम की कहानी

जहां धरती उगलती है आग, वहां 700 साल से गणेशजी का पहरा! रोचक है इंडोनेशिया के इस अनोखे धाम की कहानी

Ganesh Temple Indonesia: कल्पना कीजिए... सामने धधकता ज्वालामुखी हो, जिसकी गहराइयों से कभी भी धुआं और राख उठ सकती हो और उसी खतरनाक पहाड़ के सामने भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान हो. जी हां, यह दृश्य किसी पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के प्रसिद्ध माउंट ब्रोमो से जुड़ी एक अनोखी आस्था है.

By: Lalit Kumar | Published: September 15, 2026 2:42:11 PM IST

Mount Bromo Ganesha Temple indonesia.
Mount Bromo Ganesha Temple indonesia.


Ganesh Temple Indonesia: कल्पना कीजिए… सामने धधकता ज्वालामुखी हो, जिसकी गहराइयों से कभी भी धुआं और राख उठ सकती हो और उसी खतरनाक पहाड़ के सामने भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान हो. जी हां, यह दृश्य किसी पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के प्रसिद्ध माउंट ब्रोमो से जुड़ी एक अनोखी आस्था है. यहां गणेशजी को ज्वालामुखी से जुड़े खतरे से रक्षा करने वाले देवता के रूप में श्रद्धा से देखा जाता है. यही वजह है कि यह स्थान दुनिया भर के पर्यटकों और गणेश भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. गणेश उत्सव के दौरान पढ़िए बप्पू से जुड़े अनोखे धाम की कहानी-

ज्वालामुखी के सामने विराजमान हैं गणेशजी

इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया के सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखियों में शामिल है. इसके आसपास का इलाका नेचुरल ब्यूटी के साथ-साथ धार्मिक आस्था के लिए भी जाना जाता है. ज्वालामुखी के समीप गणेशजी की प्रतिमा स्थापित है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, गणेशजी यहां लोगों और आसपास के क्षेत्र की रक्षा करते हैं.

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यह प्रतिमा पोटेन मंदिर (Pura Luhur Poten) और ब्रोमो क्षेत्र की धार्मिक परंपराओं से जुड़ी मानी जाती है. यहां रहने वाला तेंगर समुदाय भगवान गणेश सहित हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करता है.

700 साल पुरानी आस्था का दावा

माउंट ब्रोमो के गणेश मंदिर और प्रतिमा से जुड़ी कई स्थानीय मान्यताएं सदियों पुरानी बताई जाती हैं. कुछ विवरणों में यहां गणेश पूजा की परंपरा को करीब 700 साल पुराना बताया जाता है. यहां रहने वाला तेंगर समुदाय खुद को प्राचीन मजापहित साम्राज्य की हिंदू परंपराओं से जोड़ता है. इस समुदाय के धार्मिक जीवन में माउंट ब्रोमो का विशेष महत्व है. हर साल यहां यदन्या कसादा नाम का महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किया जाता है.

ज्वालामुखी में क्यों चढ़ाते हैं प्रसाद?

यदन्या कसादा के दौरान श्रद्धालु ब्रोमो ज्वालामुखी के क्रेटर में फल, फूल, अनाज और दूसरी पूजन सामग्री अर्पित करते हैं. यह परंपरा प्रकृति और देवताओं के प्रति आभार व्यक्त करने से जुड़ी है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस अनुष्ठान के जरिए समुदाय सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना करता है. माउंट ब्रोमो का ज्वालामुखी आज भी सक्रिय है और समय-समय पर इसकी गतिविधियां बढ़ती रही हैं. ऐसे में यहां गणेशजी की मौजूदगी आस्था और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक बन जाती है.

भारत से हजारों किलोमीटर दूर गणेश भक्ति

गणेश चतुर्थी के अवसर पर भारत में जहां गणपति बप्पा की पूजा घर-घर होती है, वहीं इंडोनेशिया में गणेशजी की यह प्रतिमा बताती है कि गणेश भक्ति की परंपरा भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक पहुंची है. एक ओर आग उगलता ज्वालामुखी और दूसरी ओर शांत मुद्रा में विराजमान गणेशजी- माउंट ब्रोमो का यह दृश्य श्रद्धा, इतिहास और प्रकृति का ऐसा संगम है, जिसे देखने वाला शायद ही भूल पाए.

Tags: Dharmfamous templeganesh chaturthi 2026ganesh utsavareligion news
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