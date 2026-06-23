महादेव का चमत्कार… सुबह-शाम दर्शन देकर समुद्र में छुप जाता यह मंदिर, शिव पुत्र कार्तिकेय ने की थी तपस्या

Stambheshwar Mahadev temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर है. भगवान शिव को समर्पित यह स्तम्भेश्वर महादेव मंदिर है. यह मंदिर भक्तों को सुबह-शाम दर्शन देकर समुद्र की गहरी लहरों में छुप जाता है. इस मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाएं चौंकाने वाली हैं. पौराणिक कथा के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण अपने तपोबल से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था. तो चलिए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां-

150 साल पुराने मंदिर में 4 फीट ऊंचा शिवलिंग

स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात का यह अनोखा मंदिर अपनी रहस्यमयी विशेषताओं के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 150 साल पुराना है और यहां स्थापित शिवलिंग करीब 4 फीट ऊंचा है. यह मंदिर दिन में दो बार समुद्र की लहरों में पूरी तरह डूब जाता है और फिर कुछ घंटों बाद दोबारा दिखाई देने लगता है. यह अद्भुत दृश्य अरब सागर के ज्वार-भाटा (टाइड्स) के कारण होता है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं.

मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथा

इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथा स्कंद पुराण में मिलती है. कथा के अनुसार, राक्षस ताड़कासुर ने कठोर तपस्या के बल पर शिव जी से यह आशीर्वाद प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु तभी संभव है, जब शिव पुत्र उसकी हत्या करे. भगवान शिव ने उसे ये वरदान दे दिया था. आशीर्वाद मिलते ही ताड़कासुर ने पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाना शुरू कर दिया. उधर, शिव के तेज से उत्पन्न हुए कार्तिकेय का पालन-पोषण कृतिकाओं द्वारा हो रहा था. उसके उत्पात से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बालरूप कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि ताड़कासुर शिव जी का भक्त था, वह दुखी हो गए. तब देवताओं के मार्गदर्शन से उन्होंने महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की. यही स्तंभ मंदिर आज स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है. स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के वढ़ोदरा से करीब 40 किलोमीटर दूर जंबूसर तहसील में स्थित है. यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, आप यहां सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं.

मंदिर बनवाने की ये थी वजह

कार्तिकेय को जब इस बात का एहसास हुआ, तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया. विष्णु भगवान ने उन्हें सुझाव दिया कि जहां उन्होंने असुर का वध किया है, वहां वो शिवलिंग की स्थापना करें. इस तरह इस मंदिर को बाद में स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा.

क्यों डूब जाता है मंदिर में दो बार?

भले ही भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थस्थल हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है. लेकिन स्तम्भेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है, जो दिन में दो बार समुद्र में समा जाता है और इसी वजह से ये मंदिर इतना अनोखा है. इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है, दरअसल पूरे दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है और फिर पानी का स्तर कम होने के बाद ये मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है. ऐसा सुबह शाम दो बार होता है और लोगों द्वारा इसे शिव का अभिषेक माना जाता है.

कैसे पहुंच सकते हैं कवि कम्बोई

कवि कंबोई वडोदरा से लगभग 78 किमी दूर है. आप ट्रेन और बस से वडोदरा पहुंच सकते हैं. वडोदरा रेलवे स्टेशन कवि कंबोई के सबसे नजदीक है. कवि कंबोई वडोदरा, भरूच और भावनगर जैसे शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. वडोदरा से स्तम्भेश्वर महादेव मंदिर के लिए आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं.