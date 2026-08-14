मुरैना का चौसठ योगिनी मंदिर! गोलाकार मंदिर में विराजती हैं 64 योगिनियां, जानें तंत्र साधना से जुड़ा अनसुना रहस्य

Chausath Yogini Temple: भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनके रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं. इसके बारे में जानकार करीब से देखने की इच्छा बढ़ जाती है. मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित चौसठ योगिनी मंदिर भी उन्हीं अद्भुत धरोहरों में से एक है. पहाड़ी की चोटी पर बना यह मंदिर अपनी अनोखी गोलाकार संरचना, 64 योगिनियों की मूर्तियों और तंत्र साधना से जुड़े इतिहास के कारण देश-विदेश के पर्यटकों और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करता है. कहा जाता है कि, यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी वास्तुकला ने आधुनिक भारतीय संसद भवन के निर्माण को भी प्रेरित किया था. करीब हजार साल पुराना यह मंदिर तमाम रहस्य समेटे हुए है. अब सवाल है कि आखिर, इसे क्यों कहा जाता है चौसठ योगिनी मंदिर? कौन थीं 64 योगिनियां? संसद भवन से इसका क्या कनेक्शन? आइए जानते हैं इस बारे में-

1000 साल पुराना है यह मंदिर

मुरैना जिले के मितावली गांव में स्थित चौसठ योगिनी मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में कच्छपघात वंश के शासकों द्वारा कराया गया माना जाता है. यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. ऊपर पहुंचते ही गोलाकार आकार में बना विशाल मंदिर दिखाई देता है, जो पहली नजर में ही लोगों को आकर्षित कर लेता है.

क्यों कहा जाता है चौसठ योगिनी मंदिर?

इस मंदिर के चारों ओर बने 64 छोटे-छोटे कक्षों में कभी 64 योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित थीं. योगिनियां शक्ति की विभिन्न स्वरूप मानी जाती हैं और तांत्रिक परंपराओं में उनका विशेष महत्व बताया गया है. मंदिर के मध्य भाग में भगवान शिव का एक मंदिर स्थित है. मान्यता है कि, यहां शक्ति और शिव की संयुक्त उपासना की जाती थी. हालांकि, समय के साथ कई मूर्तियां नष्ट हो गईं या क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन मंदिर की मूल संरचना आज भी काफी हद तक सुरक्षित है.

कौन थीं 64 योगिनियां?

हिंदू धार्मिक परंपराओं में योगिनियों को देवी शक्ति के विभिन्न रूपों के रूप में देखा जाता है. चौसठ योगिनियां तांत्रिक परंपरा में विशेष महत्व रखती हैं. माना जाता है कि वे देवी दुर्गा या आदिशक्ति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं. इनकी पूजा सामान्य मंदिरों की पूजा-पद्धति से अलग मानी जाती थी. तांत्रिक साधक विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से योगिनियों की आराधना करते थे. हालांकि, इन प्राचीन साधनाओं के बारे में उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी सीमित है और कई बातें लोकमान्यताओं पर आधारित हैं.

तंत्र साधना से जुड़ा है इतिहास

इतिहासकारों के अनुसार चौसठ योगिनी मंदिरों का संबंध प्राचीन भारत की तांत्रिक साधना परंपरा से रहा है. माना जाता है कि यहां विशेष अनुष्ठान और साधनाएं की जाती थीं. यही कारण है कि चौसठ योगिनी मंदिरों को सामान्य मंदिरों से अलग माना जाता है. भारत में चौसठ योगिनी के कुछ ही मंदिर बचे हैं और मुरैना का यह मंदिर उनमें सबसे प्रसिद्ध माना जाता है.

संसद भवन से क्या है इसका कनेक्शन?

चौसठ योगिनी मंदिर की सबसे चर्चित बात इसकी गोलाकार वास्तुकला है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि, नई दिल्ली स्थित पुराने संसद भवन की डिजाइन को तैयार करते समय वास्तुकारों ने इस मंदिर की संरचना से प्रेरणा ली थी. हालांकि, इस संबंध में अलग-अलग मत मौजूद हैं, लेकिन दोनों इमारतों की गोलाकार बनावट की तुलना अक्सर की जाती है.

खगोल विज्ञान से भी जोड़ा जाता है

कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर केवल पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि यहां खगोल और गणित की शिक्षा भी दी जाती थी. गोलाकार संरचना और सूर्य की दिशा के अनुसार बने हिस्सों को लेकर कई अध्ययन किए गए हैं. हालांकि, इस विषय पर अभी भी शोध जारी है, लेकिन यह मंदिर इतिहास, धर्म और विज्ञान के अद्भुत संगम का उदाहरण माना जाता है.

यह मंदिर आज भी आकर्षण का केंद्र

आज चौसठ योगिनी मंदिर पर्यटकों, इतिहास प्रेमियों और श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण बना हुआ है. पहाड़ी की ऊंचाई से आसपास का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और मंदिर की रहस्यमयी संरचना लोगों को प्राचीन भारत की समृद्ध संस्कृति की याद दिलाती है.