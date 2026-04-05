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Moon Transit: इस महीने चमकेगी इन राशियों की किस्मत, चंद्रमा की चाल बदलेगी भाग्य, खुलेगा तरक्की का रास्ता

Moon Transit: वैशाख 2026 में चंद्रमा का बार-बार नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है. खासतौर पर मेष, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय तरक्की, धन लाभ और सम्मान लेकर आ सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 5, 2026 12:10:25 PM IST

Moon Transit: इस महीने चमकेगी इन राशियों की किस्मत, चंद्रमा की चाल बदलेगी भाग्य, खुलेगा तरक्की का रास्ता


Moon Transit: वैशाख माह की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर लोगों के मन, निर्णय और भाग्य पर पड़ेगा. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को ‘मन का कारक’ माना जाता है और यह सबसे तेज गति से राशि और नक्षत्र बदलते हैं. यही कारण है कि चंद्रमा का हर गोचर हमारे अवचेतन मन और दैनिक जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करता है. इस बार वैशाख के 30 दिनों में चंद्रमा 19 बार नक्षत्र परिवर्तन करेगा, जिससे कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ योग बन रहे हैं. आइए नए नजरिए से समझते हैं यह खास ज्योतिषीय संकेत-

क्यों खास है इस बार का चंद्र गोचर?

इस बार वैशाख माह में चंद्रमा की तेज गति कई बार ऊर्जा में उतार-चढ़ाव लाएगी. इसका मतलब है कि निर्णय लेने की क्षमता, भावनाएं और अवसर तेजी से बदल सकते हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह बदलाव कुछ राशियों के लिए ‘राजयोग’ जैसा प्रभाव देगा, जहां अचानक लाभ, सम्मान और तरक्की के योग बनेंगे.

मेष राशि: आर्थिक उछाल और करियर में बड़ा ब्रेक

मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. निवेश के लिहाज से भी समय अनुकूल नजर आ रहा है.

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सिंह राशि: आत्मविश्वास और सम्मान में जबरदस्त वृद्धि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर नई ऊर्जा लेकर आएगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो भविष्य में लाभ देंगे.

कन्या राशि: व्यापार में बड़े मौके और नई डील

कन्या राशि के लिए वैशाख का महीना व्यापारिक सफलता लेकर आ रहा है. विदेशी क्लाइंट या नई पार्टनरशिप से बड़ा लाभ हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में चल रही समस्याएं भी खत्म होंगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

वृश्चिक राशि: रुके काम होंगे पूरे, मिलेगा प्रमोशन

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय ‘गोल्डन पीरियड’ साबित हो सकता है. लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और सरकारी या कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है. करियर में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं.

क्या रखें ध्यान?

हालांकि यह समय कई राशियों के लिए शुभ है, लेकिन चंद्रमा की तेज चाल के कारण भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं. ऐसे में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

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Tags: moon transitvaishakh horoscope 2026
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