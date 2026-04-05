Moon Transit: इस महीने चमकेगी इन राशियों की किस्मत, चंद्रमा की चाल बदलेगी भाग्य, खुलेगा तरक्की का रास्ता

Moon Transit: वैशाख माह की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर लोगों के मन, निर्णय और भाग्य पर पड़ेगा. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को ‘मन का कारक’ माना जाता है और यह सबसे तेज गति से राशि और नक्षत्र बदलते हैं. यही कारण है कि चंद्रमा का हर गोचर हमारे अवचेतन मन और दैनिक जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करता है. इस बार वैशाख के 30 दिनों में चंद्रमा 19 बार नक्षत्र परिवर्तन करेगा, जिससे कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ योग बन रहे हैं. आइए नए नजरिए से समझते हैं यह खास ज्योतिषीय संकेत-

क्यों खास है इस बार का चंद्र गोचर?

इस बार वैशाख माह में चंद्रमा की तेज गति कई बार ऊर्जा में उतार-चढ़ाव लाएगी. इसका मतलब है कि निर्णय लेने की क्षमता, भावनाएं और अवसर तेजी से बदल सकते हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह बदलाव कुछ राशियों के लिए ‘राजयोग’ जैसा प्रभाव देगा, जहां अचानक लाभ, सम्मान और तरक्की के योग बनेंगे.

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